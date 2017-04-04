4 Апреля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
В этом году мёд может подорожать: пчеловоды потеряли 50% пчелиных семей
04.04.2017

В этом году мёд может подорожать, так как пчеловоды потеряли 50% пчелиных семей и опасаются, что соберут меньше нектара.

По словам специалистов, одна из причин гибели насекомых - отсутствие пыльцы из-за летней засухи. Другие причины - вредители и чрезмерное использование химикатов. Такая же ситуация в соседней Румынии. Сейчас на рынках мед продают по сто леев за килограмм. По статистике, в Молдове насчитывается шесть тысяч пасек, где обитает 130 тысяч пчелиных семей.


 
Количество просмотров:
53
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.