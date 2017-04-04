В этом году мёд может подорожать: пчеловоды потеряли 50% пчелиных семей

В этом году мёд может подорожать, так как пчеловоды потеряли 50% пчелиных семей и опасаются, что соберут меньше нектара.

По словам специалистов, одна из причин гибели насекомых - отсутствие пыльцы из-за летней засухи. Другие причины - вредители и чрезмерное использование химикатов. Такая же ситуация в соседней Румынии. Сейчас на рынках мед продают по сто леев за килограмм. По статистике, в Молдове насчитывается шесть тысяч пасек, где обитает 130 тысяч пчелиных семей.