В столице открыты фирмы, предоставляющие услуги по уходу за могилами

По традиции в преддверии Радоницы народ спешит на кладбище убрать могилы родных и близких. Однако не всем удаётся сделать это вовремя. В этом случае, граждане могут обратиться в специальные компании, которые предоставляют соответствующие услуги.

Николай Урсаки занялся этим бизнесом два года назад.

"Мы сажаем цветы, ухаживаем за ними, обустраиваем могилы, можем и памятник установить".

По словам мужчины, зачастую к нему обращаются наши сограждане, живущие за границей.

"Понял, что у меня все больше знакомых на кладбище. Многие из уехавших друзей просили зайти на могилы их родственников и проверить, все ли в порядке, стоят цветы или нет", - сказал предприниматель Николай Урсаки.

Предложения о соответствующих услугах можно найти и в интернете. Укладка плитки, к примеру, за один квадратный метр обойдётся от 130 леев, установка стола - 500 леев. А за простую уборку могилы придётся заплатить не менее 60 леев. Занимается этим и Комбинат похоронных услуг. У них цены ниже, но клиентов немного.

"Эти услуги стали менее востребованными. За последние годы заключили один-два контракта, цена в общем символическая", - сообщила бухгалтер Елизавета Тозловану.

"Я считаю, что люди похоронившие родственников, сами должны приходить на могилы и наводить порядок".

"Когда денег нет, приходится всё делать самим, а не обращаться к посторонним".

"Это неплохо, но должны делать всё на совесть, как говорится".

Для постоянных клиентов предлагается абонемент на уход за могилой. Он обойдётся от 600 до полуторы тысяч леев.