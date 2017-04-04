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Додон проведет референдум за собственные деньги. Филип не планирует выделять средства на плебисцит
04.04.2017

Правительство не планирует выделять деньги на проведение референдума, так как речь идет о 60-70 миллионах леев. Об этом накануне вечером заявил премьер-министр Павел Филип в эфире передачи Fabrika. По словам главы кабмина, если эти деньги появятся в бюджете, то их направят на что-то другое.

«Президент Додон хочет провести избирательную кампанию за деньги государства, но у него не пройдет. Правительство не намерено финансировать референдум, так как речь идет о 60-70 миллионах леев. Если мы найдем эти деньги в госбюджете, то я с большим удовольствием направлю их на выплату зарплат вспомогательным педагогическим кадрам в системе образования, у которых очень маленькая зарплата. Это лучше, чем проведении кампании Партии социалистов с помощью референдума, у которого нет смысла», — заявил премьер.

Говоря о вопросах, которые Додон предлагает поднять на референдуме, Филип подчеркнул, что они носят популистский зарактер и приведут к конституциональному блокированию.

«Парламент должен быть органом с большими компетенциями. Расширение полномочий президена приведет к тому, что мы можем наступить на грабли. Парламент РМ не может избирать президента страны, это представляет тупик. Что хочет сделать Додон? Принести ещё несколько тупиковых ситуаций в Конституцию, чтобы у нас в Молдове не было стабильной политики? Закон о миллиарде — это чистый популизм. Не надо забывать, что закон уже действуе. В него нельзя просто так вмешаться. Это было условие МВФ. Благодаря этим действиям нам удалось разблокировать внешнее финансирование. Мы смогли корректно управиться с банковской кражей, у которой очень тяжкие последствия», — сказал глава правительства.

28 марта Игорь Додон подписал указ об организации республиканского консультативного референдума по четырем вопросам: Вы поддерживаете отмену «Закона о миллиарде»?; Вы поддерживаете расширение полномочий президента, чтобы он мог распустить парламент и объявить досрочные парламентские выборы?; Вы поддерживаете сокращение количества депутатов со 101 до 71?; Вы поддерживаете изучение в школах предмета «Истории Молдовы»?

По оценкам Центризбиркома, стоимость референдума может составить около 75 миллионов леев.


 
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