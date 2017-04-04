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Здоровье
Руксанда Главан о враче-взяточнике // Это подло!
04.04.2017

Министр здравоохранения Руксанда Главан осуждает действия врачей, которые получают прибыль от уязвимости пациентов и поощряют коррупцию. «Они должны быть наказаны», - заявила она.

Так отреагировала госпожа Главан на сообщение о том, что сегодня утром сотрудники CNA задержали хирурга Института охраны здоровья матери, по обвинению в вымогательстве взятки.

«Если есть доказательства того, что врач Института матери и ребенок требовал денег для осуществления помощи, то он должен ответить перед законом. Потому что в этом случае он, не только совершил преступление, но и поставил под угрозу здоровье пациента. Такое поведение не может быть оправдано», - заявила министр здравоохранения.

Напомним, что врач-хирург из «Научно-исследовательского института охраны здоровья матери и ребенка» задержан сотрудниками CNA за взятку в 500 долларов США, которую требовал за проведение операции ребенку.

Согласно полученной информации, врач запрашивал с матери 7-летнего ребенка  данную сумму за проведение операции и послеоперационный уход.

Если вина подозреваемого будет доказана, врачу грозит до семи лет заключения, штраф в размере от 4000 до 6000 условных единиц с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, в течение периода от 5 до 10 лет.

Следствие ведет прокуратура по борьбе с коррупцией и особо тяжкими преступлениями.


 
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