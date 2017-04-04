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Политика
Президента просят лишить гражданства Джона Оноже
04.04.2017

Такие призывы появились в соцсетях после того, как известный молдавский активист открыто порадовался взрыву в метро Санкт-Петербурга.

"Нужно чтобы больше бомб взрывалось в России" - таким комментарием снабдил новость о взрыве в метро Санкт-Петербурга молдавский активист.

На выходку Оноже отреагировали неравнодушные граждане, которые потребовали президента Игоря Додона, лишить гражданства неадекватного активиста.

Это не первая неординарная выходка Оноже за последнее время. На прошлой неделе темнокожий унионист поглумился над орденом Отечественной войны в день присоединения Бессарабии к Румынии.


 
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