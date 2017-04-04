Додон — Филипу: Вы боитесь! Я найду деньги на референдум

Президент Игорь Додон утверждает, что заявление Павла Филипа о том, что правительство не выделет деньги на консультативный референдум, связано с тем, что премьер-министр испытывает страх перед жтим -плебисцитом. Об этом он заявил изданию Deschide.MD. На вопрос, что глава государства будет делать, если кабмин не выделит деньги, Додон заявил, что найдет необходимые средства.

«Премьер-министр Филип делает спекулятивные заявления. Он забыл, что только в 2017 году было выделено 650 миллионов леев на покрытие кражи из банковской сферы? А в последующие 25 лет — свыше 21 миллиарда леев. Когда правительство проголосовало за предоставление гарантий, почему он не подумал о том, чтобы выделить эти деньги на покрытие дефицита в бюджете, на пенсии и зарплаты?», — задал риторический вопрос глава государства.

Додон добавил, что заявления Филипа говорят о страхе власти перед референдумом и волей людей.

«Они смотрят на опросы и понимают, что на референдуме люди будут на стороне президента страны, они предоставят мне дополнительные полномочия, проголосуют за скорейший роспуск этого антисоциального парламента. А премьер должен соблюдать закон, вне зависимости от того, согласен он или нет», — заключил Додон.

Ранее премьер-министр Павел Филип заявил, что правительство не планирует выделять деньги на проведение референдума, так как речь идет о 60-70 миллионах леев. По словам главы кабмина, если эти деньги появятся в бюджете, то их направят на что-то другое.

«Президент Додон хочет провести избирательную кампанию за деньги государства, но у него не пройдет. Правительство не намерено финансировать референдум, так как речь идет о 60-70 миллионах леев. Если мы найдем эти деньги в госбюджете, то я с большим удовольствием направлю их на выплату зарплат вспомогательным педагогическим кадрам в системе образования, у которых очень маленькая зарплата. Это лучше, чем проведении кампании Партии социалистов с помощью референдума, у которого нет смысла», — заявил премьер.

28 марта Игорь Додон подписал указ об организации республиканского консультативного референдума по четырем вопросам: Вы поддерживаете отмену «Закона о миллиарде»?; Вы поддерживаете расширение полномочий президента, чтобы он мог распустить парламент и объявить досрочные парламентские выборы?; Вы поддерживаете сокращение количества депутатов со 101 до 71?; Вы поддерживаете изучение в школах предмета «Истории Молдовы»?

По оценкам Центризбиркома, стоимость референдума может составить около 75 миллионов леев.

Напомним, ранее Игорь Додон пообещал найти деньги на ремонт здания президентуры, которое было разрушено в ходе протестов 7 апреля.