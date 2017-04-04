Новые предельные цены на горючее

Национальное агентство по регулированию в энергетике объявило предельные цены на горючее, которые будут действовать в течение следующих двух недель. Со среды, 5 апреля, максимальная стоимость одного литра бензина увеличивается на 15 банов, а стоимость литра дизельного топлива сокращается на 24 бана, передаёт IPN.

Для одного литра бензина с октановым числом 95 устанавливается максимальная цена в 17,49 лея, по сравнению с 17,34 лея, установленной две недели назад. Дизтопливо будет стоить не дороже 14,84 лея, по сравнению с 15,08 лея.

Предельные цены действительны до 18 апреля.

НАРЭ призывает граждан сообщать о случаях, когда АЗС устанавливают более высокие цены, нежели максимальные, по телефону горячей линии: +373 800 10 800, или по электронному адресу anre@anre.md.