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Журналисты Rise Moldova выявили пострадавших от "российского ландромата"
04.04.2017

Пострадавших от так называемого "российского ланромата" выявили журналисты Rise Moldova. В сети мошенников, которыми руководил рейдер №1 в СНГ Вячеслав Платон, попали десятки людей.  

Среди пострадавших - Георгий Мунтяну из села Улму Яловенского района. В 2012 году его и супругу убедили подписать контракт, по которому фирмы-однодневки должны были выплатить миллиард долларов российским и офшорным компаниям.

Журналисты Rise выяснили, что в такой ситуации оказались 27 человек. Андрей Абрамов тоже согласился подписать документы и получил за это сто долларов. Его вовлекли в аферу, отмыв 180 миллионов долларов.

"Его звали Виталий, приехал из Украины. Вручил мне на вокзале пакет, который нужно было отправить в Россию. В этом и заключалась моя роль. Я написал доверенность в качестве представителя местной фирмы. Мне обещали, что бизнес будет расширяться, что здесь откроют офис".

Помимо тех, кто не подозревал, во что их втянули, в схему были вовлечены молдавские судьи. Они принимали решения о принудительном взыскании несуществующих долгов. Деньги проводили через Moldindconbank, который из тени контролировал Вячеслав Платон. Первым судьей, вынесшим подобный вердикт, был Георгий Горун. В 2010 его решением взыскали фиктивный долг в 180 миллионов долларов. В 2013 он же постановил взыскать 600 миллионов.

"В конце концов, если бы я получил ходатайство об аннулировании, я бы аннулировал. – Вы получали деньги за эти решения? – Нет. Я лишь выполнял свою работу", - сказал бывший судья Георгий Горун.

Следователи полагают, что через Moldindconbank провели 22 миллиарда долларов, и что стоил за этим Вячеслав Платон. Сейчас он находится под следствием по другим делам. Посредством "ландромата" деньги из России выводили четыре года. Осели они на счетах пяти тысяч компаний в 96 странах.


 
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