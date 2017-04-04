Красносельский: Давление РМ на нас может дестабилизировать ситуацию и в ЕС

Глава Приднестровья Вадим Красносельский призывает Молдову, посредников и наблюдателей к переговорам и поиску компромиссов, заявляя, что Приднестровье не пойдет на односторонние уступки.

По его словам, Молдова усиливает давление на регион, что может дестабилизировать ситуацию не только в Приднестровье, но и в Центральной Европе. При этом Приднестровье готово вести диалог за столом переговоров, чтобы найти компромисс по социально-экономическим вопросам, но делать односторонние уступки не будет, передает novostipmr.com

Приднестровье, по словам главы региона, продемонстрировало готовность идти вперед в переговорном процессе и сделало шаг навстречу. Речь идет о решении застоявшихся проблем: нормализации работы школ с румынским языком обучения на территории Приднестровья и темы землепользования в Дубоссарском районе.

«Чтобы нас услышали, мы обратились ко всем участникам формата 5+2, чтобы вынести эту проблему на площадку постоянного совещания. Но, кроме Российской Федерации, отклика мы не нашли ни у кого. Только Россия однозначно заявила, что нельзя решать данные вопросы за спиной у Приднестровья», — рассказал Красносельский.

Тираспольский лидер заявил, что стабильность Приднестровья — это стабильность Центральной Европы.

"Давление на Приднестровье — это вызов для всего Русского мира. В Молдове, к примеру, сегодня усиленно культивируется идея, что именно Россия напала на неё в 1992 году. Молдо-приднестровский конфликт подается так, будто это была агрессия России, в то время как всем известно, что война началась с нападения полицейского спецназа на военный городок 14-й армии, фактически российской, пусть и подчиненной на тот момент СНГ", - отметил Красносельский.

Глава приднестровского региона настаивает на конструктивном диалоге, отмечая, что это единственно приемлемый путь решения проблем между двумя странами.

О складывающейся ситуации вокруг Приднестровья власти региона информируют Россию и надеются на помощь Москвы перед лицом внешнеполитических вызовов, резюмировал глава государства.