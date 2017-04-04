Молдаванин стал чемпионом мира по тайскому боксу

Олег Хохлов из муниципия Бэлць впервые в своей карьере стал чемпионом мира по тайскому боксу. Свой титул он завоевал в Таиланде.

„Борьба за титул чемпиона мира была нелёгкой, потому что нужно было победить в трёх последних боях, чтобы стать обладателем золотого пояса. В финале мне противостоял пакистанец, левша, с которым было неудобно бороться. Я выиграл по очкам", заявил для IPN Олег Хохлов.

Хохлов улучшил свой результат по сравнению с предыдущим Чемпионатом мира, когда он занял 3-е место. Подготовка проходила под руководством тренера Игоря Хохлова, который является его отцом. В течение своей карьеры Олег практиковал и другие виды спорта, такие как бокс, кикбоксинг и борьба.