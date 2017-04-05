Филип: "Мы ждем отчёта Kroll в мае, он будет содержать стратегию возврата активов"

Вторая часть отчёта Kroll будет завершена в мае этого года и в основном будет представлять собою стратегию возврата денег, украденных из банковской системы. Об этом заявил премьер-министр Павел Филип в эфире передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1, передаёт IPN.

„Мы ждем отчёта Kroll в мае. Этот отчёт важен, он будет содержать стратегию возврата активов”, - заявил премьер.

Павел Филип также сообщил, что для руководства Молдовы важно в первую очередь то, чтобы такие кражи никогда не повторились, а во-вторых, чтобы деньги были возвращены.

По словам главы правительства, удалось возвратить около трёх миллиардов лей.

Также Филип заверил, что смена компании, от которой Молдова будет получать электроэнергию, не приведёт к дефициту электроэнергии, о чем заявили эксперты: „Мы абсолютно уверены в том, что проблем с поставками электроэнергии в Республику Молдова не будет. У нашей страны есть свои интересы, а мы, те, кто ею руководит, обязаны делать всё возможное для того, чтобы электроэнергия была как можно более дешёвой. Предложение поставщика из Украины было самым выгодным для нас. Приднестровье не устраивает наш отказ от ГРЭС в Кучургане, поэтому, что бы мы ни предприняли, они будут нас критиковать”.

Филип заверил в том, что в ближайшее время, до конца 2018 года, будет решена и проблема газоснабжения: „Следующим летом мы приступим к продлению газопровода Яссы–Унгень до Кишинёва, и я надеюсь, что мы закончим к концу 2018 года. Мы нашли необходимые деньги, которые мы займём у ЕИБ и ЕБРР, а часть денег поступит за счёт грантов Европейского союза”.

АО Energocom из Республики Молдова недавно подписало контракт с украинским предприятием ДТЭК Трейдинг, который предусматривает поставку электроэнергии по цене 50,2 доллара за 1 МВтч, отказавшись от услуг Кучурганской ГРЭС из приднестровского региона, которая предложила более высокую цену. По оценкам некоторых отечественных экспертов, существует риск того, что объём импортируемой из Украины электроэнергии не покроет потребностей молдавских потребителей.