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Экономика
Евродепутат Виктор Негреску: ЕС должен оказать Молдове макрофинансовую помощь
05.04.2017

Евросоюз должен оказать Молдове макрофинансовую поддержку, считает румынский европарламентарий Виктор Негреску. Депутат, который также является докладчиком в европейской комиссии по выделению помощи нашей стране, отмечает, что в этом заинтересована и Румыния, поддерживающая прогресс Молдовы.

Негреску подчеркнул, что большее внимание нужно уделить развитию малого и среднего бизнеса. Поддержку им должны оказать местные банки. Молдове необходимо меняться в лучшую сторону, придерживаясь рекомендаций Евросоюза, добавил депутат. Он уверен, что выделенные нашей стране фонды должны пойти на благо, а Европарламент проследит, чтобы средства использовали в интересах людей.


 
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