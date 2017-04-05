Усатый и все руководство Бельц отдают годовые премии на благотворительность

Руководство мэрии Бельц отдаст свои премии на благотворительные цели. Об этом сообщил мэр Ренато Усатый на своей странице в Фейсбуке. Законное годовое вознаграждение назначил градоначальнику и его заместителям муниципальный совет Бельц.

«Телеканалы Плахотнюка обвиняют меня в получении премии в 24 000 леев. Я всегда отказывался даже от зарплаты. Каждый месяц я ее отдавал на приют для животных, пенсионерам, детям и т.д.», - написал Усатый в Facebook. «За полтора года работы я ни разу не потратил бюджетные деньги даже на заправку автомобиля. Все командировки я оплачивал из личных средств. Неужели кто-то в стране поверит тому, что я возьму себе эту или любую другую премию?! Вице-примары поступили очень достойно, хотя они эти премии заслужили», - считает бельцкий мэр.

Как уже сообщала пресса северной столицы, по результатам оценки эффективности работы руководства бельцкой мэрии, муниципальный совет принял решение выдать премии мэру Бельц Ренато Усатому, а также трем его заместителям. Качество работы, проделанной за 2016 год, оценила специализированная комиссия.

Все деньги чиновники планируют отдать местной женщине, оказавшейся в тяжелом материальном положении. По словам вице-мэра Игоря Шеремета, к нему неоднократно обращалась мать двоих детей, с просьбой оказать финансовую помощь для восстановления дома. В данный момент семью пришлось эвакуировать из-за опасности его обрушения. Однако выделить средства не удалось, так как примерно 10 лет назад правительство приостановило программу оказания материальной помощи для восстановления аварийных домов из бюджета.

Игорь Шеремет отметил, что после принятия муниципальным советом решения о премиях, некоторые СМИ преподнесли эту информацию так, как выгодно им.