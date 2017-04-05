Киртоакэ не принимает бюджет, чтобы создать благоприятные условия для публичных закупок компаниям либеральной "кассы"

Фракция Партии социалистов в муниципальном совете Кишинева требует срочного созыва заседания муниципального совета.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава фракции ПСРМ Ион Чебан, опубликовав повестку дня этого заседания, предлагаемую социалистами.

Он напомнил, что, хотя уже прошел первый квартал 2017 года, муниципальный бюджет до сих пор не был разработан и принят, и пообещал представить более подробную информацию об инициативах социалистов на пресс-конференции в среду, 5 апреля.

Напомним, ранее Чебан заявил, что либералы намеренно затягивают принятие муниципального бюджета, и пояснил, для чего они это делают: "Вы помните, как кричали советники Либеральной партии, что принятие бюджета затягивают социалисты, хотя мы никак не можем его затягивать и, более того, с августа требуем представить проект бюджета на 2017-й год. Так было и в прошлом году, когда бюджет на 2016-й был представлен лишь в июне. Все делается преднамеренно. Это давно запланированная схема, цель которой - создать благоприятные условия для компаний либеральной "кассы" для публичных закупок и растрата муниципальных средств так, как хочет Дорин, без принятия в МСК. В прошлом году сотни миллионов леев были потрачены необоснованно".

По словам Чебана, единственным выходом из сложившейся ситуации является инициированный социалистами референдум по отставке Дорина Киртоакэ.