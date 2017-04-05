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Здоровье
Все больше европейских медицинских препаратов поступает в Молдову
05.04.2017

Число европейских медикаментов на рынке Молдовы увеличилось до почти 70%  в 2016 году в сравнении с 57% в 2015 году, вперед IPN со ссылкой на  сообщение Агентства по лекарствам и медицинским изделиям.

В 2016 разрешение получили более 1000 препаратов, более 600 из которых являются аналогами, более 200 – оригинальнами препаратами и почти 200 - гомеопатическими или травяными.

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям отмечает, что была разработана информационная система „Управление медицинскими изделиями” в Молдове, которая будет запущена в текущем году.

По данным, представленным в докладе, за прошлый год, врачи, фармацевтические компании и пациенты  сообщили о 278 случаях побочных реакций на фармацевтические препараты, это  число ниже, чем в других странах.

В 2016 было  составлено 95 протоколов, а наиболее частые  нарушения касались доставки лекарств, в том числе психотропных, также было нарушено хранение лекарственных препаратов, а фармацевтическая сфера практикуема не профессионалами и т.д.


 
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