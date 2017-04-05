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Общество
В деле Платона наметились подвижки: судьи заявили о завершении следствия
05.04.2017

 Судьи буюканского суда заявили 4 апреля о завершении рассмотрения дела, в котором фигурирует скандальный бизнесмен Вячеслав Платон, объявив о юридических дебатах на следующем заседании.

«При условиях, когда заседания одно за другим переносятся, выносится решение о завершении судебного исследования. Нам предстоит ознакомиться с  заключением», - заявил прокурор Андрей Бэешу.

В то же время защита выразила недовольство решением судей, расценив его как  незаконное. «В Молдове нет юстиции. Сегодня я представил другие  доказательства и документы, согласно которым, с деньгами Банка де Економий, Илан Шор приобрел здание ASITO и Центр моды.


 
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