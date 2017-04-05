Общество В деле Платона наметились подвижки: судьи заявили о завершении следствия Судьи буюканского суда заявили 4 апреля о завершении рассмотрения дела, в котором фигурирует скандальный бизнесмен Вячеслав Платон, объявив о юридических дебатах на следующем заседании. «При условиях, когда заседания одно за другим переносятся, выносится решение о завершении судебного исследования. Нам предстоит ознакомиться с заключением», - заявил прокурор Андрей Бэешу. В то же время защита выразила недовольство решением судей, расценив его как незаконное. «В Молдове нет юстиции. Сегодня я представил другие доказательства и документы, согласно которым, с деньгами Банка де Економий, Илан Шор приобрел здание ASITO и Центр моды.

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