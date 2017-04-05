На День Победы в Кишиневе пройдет Марш памяти «Бессмертный полк» и выступят Александр Маршал и группа «Любэ»

Представители общественных организаций ежегодно проводят порядка 400 мероприятий национального и местного характера, приуроченных к годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Основные крупные мероприятия проводятся начиная с 18 марта, когда был освобождён первый молдавский город Сороки, до 24 августа – годовщины победоносного завершения Ясско-Кишинёвской операции.

Об этом говорится в пресс-релизе формирования, обнародованном в преддверии второго этапа ежегодного плана действий по празднованию Великой Победы.

- Общенациональные акции «Лес Победы», «Георгиевская лента», «Вальс Победы», «Вахта памяти», «Свеча памяти», посещение и оказание помощи ветеранам войны на дому, уход за могилами ветеранов, реконструкция заброшенных военных кладбищ, восстановление и ремонт десятков памятников в честь Великой Отечественной войны по всей стране, фестивали военной песни, издание книг памяти – лишь небольшое количество мероприятий, приуроченных к Дню Победы в 2017 году, которые Партия социалистов проводит совместно с другими общественными организациями, - сообщается в пресс-релизе.

В канун празднования Дня Победы по всей стране будут проведены порядка 125 памятных мероприятий. 7 мая в Кишинёве на площади Великого национального собрания пройдёт гала-концерт с участием звёзд молдавской и российской эстрады, среди которых Александр Маршал и легендарная группа «ЛЮБЭ» во главе с Николаем Расторгуевым. На площади в ходе мероприятия будет работать полевая кухня.

Также 9 Мая в Кишинёве пройдёт ставший уже традиционным Марш памяти «Бессмертный полк». Это непартийная общенациональная акция, без партийной символики. Участники Марша пронесут по улицам молдавской столицы портреты своих отцов, дедов и прадедов – ветеранов войны – к Мемориалу воинской славы «Вечность».

Социалисты призвали всех граждан Молдовы, а также все партии и движения страны присоединиться к участию в памятных мероприятиях и вместе отпраздновать годовщину Великой Победы.