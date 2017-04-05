Инициатива социалистов организовать референдум по отзыву Киртоакэ с поста мэра отклонена

Инициатива фракции ПСРМ в мунсовете об организации референдума по отзыву Дорина Киртоакэ с поста мэра, отклонена. Решение было принято вчера, 3 апреля, буюканским судом.

Полностью отклоняется запрос, представленный Ионом Чебаном, Владом Бэтрынча и Василием Боля, по регистрации инициативной группы по сбору подписей для проведения референдума об отзыве с должности генерального мэра, как необоснованный», - говорится в документе.

Решение может быть опротестовано в 30-дневый срок в Апелляционной палате.

Напоминаем, что мунсоветники от ПСРМ инициировали 27 марта новую процедуру по проведению референдума об отставке мэра Дорина Киртоакэ.