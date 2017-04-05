Тирасполь упростил условия пребывания иностранных граждан в Приднестровье

Тирасполь упростил условия пребывания иностранных граждан на приднестровской территории. Так, период пребывания на левом берегу Днестра более не ограничивается, и нет необходимости регистрироваться в компетентных органах в течение суток с момента прибытия, как это было раньше.

В настоящее время регистрация иностранцев осуществляется при въезде на территорию, подконтрольную сепаратистской администрации. Приезжие заполняют миграционную карту для пребывания в течение 45 дней, с возможностью продления этого срока в приднестровских структурах учёта населения.

Что касается граждан Республики Молдова, Украины, Российской Федерации и Беларуси, которые до недавнего времени могли находиться в приднестровском регионе не более 135 суток, после чего должны были из него выехать, то теперь они могут продлевать срок действия миграционной карты без выезда с контролируемой Тирасполем территории, передаёт IPN со ссылкой на приднестровскую прессу.

Кроме того, внесены изменения в перечень документов, необходимых для получения разрешения на временное проживание. Больше не нужно предъявлять справку о несудимости, подтверждающие документы из налоговых органов об отсутствии долгов и т.д. Нужно представить только документ, удостоверяющий личность, и технический паспорт на жильё. Разрешение выдаётся сроком до трёх лет, с правом продления.