Павел Филип: У нас есть уверенность в том, что проблем с поставками электроэнергии не будет

Премьер-министр Павел Филип заверяет в том, что смена компании, от которой Молдова будет получать электроэнергию, не приведёт к дефициту электроэнергии, о котором заявили некоторые эксперты. Заверения были даны в эфире передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1, передаёт IPN.

„Мы абсолютно уверены в том, что проблем с поставками электроэнергии в Республику Молдова не будет. У нашей страны есть свои интересы, а мы, те, кто ею руководит, обязаны делать всё возможное для того, чтобы электроэнергия была как можно более дешёвой. Предложение поставщика из Украины было самым выгодным для нас. Приднестровье не устраивает наш отказ от ГРЭС в Кучургане, поэтому, что бы мы ни предприняли, они будут нас критиковать”, - заявил премьер.

Павел Филип заверил в том, что в ближайшее время, до конца 2018 года, будет решена и проблема газоснабжения. „Следующим летом мы приступим к продлению газопровода Яссы–Унгень до Кишинёва, и я надеюсь, что мы закончим к концу 2018 года. Мы нашли необходимые деньги, которые мы займём у ЕИБ и ЕБРР, а часть денег поступит за счёт грантов Европейского союза”, - сообщил глава кабмина.

АО Energocom из Республики Молдова недавно подписало контракт с украинским предприятием ДТЭК Трейдинг, который предусматривает поставку электроэнергии по цене 50,2 доллара за 1 МВтч, отказавшись от услуг Кучурганской ГРЭС из приднестровского региона, которая предложила более высокую цену. По оценкам некоторых отечественных экспертов, существует риск того, что объём импортируемой из Украины электроэнергии не покроет потребностей молдавских потребителей.