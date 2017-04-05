Доброе дело: 10 мест, куда можно отдать ненужные вещи в Кишиневе

Онлайн-сообщества, благотворительные организации и социальные структуры — Locals нашел, куда можно отдать ненужные игрушки, одежду или книги, а заодно – сделать доброе дело.

Советуем отдавать вещи, которые вам не стыдно было бы подарить и упаковывать их аккуратно.

Caritas Moldova

Гуманитарная и благотворительная организация, которая способствует борьбе с бедностью и установлению справедливых социальных систем, продвигая толерантность и милосердие.

Что принимает: одежду, обувь, игрушки, книги, средства личной гигиены, школьные принадлежности, продукты питания, лекарственные средства, пожертвования.

Адрес: ул. Георге Асаки, 30/1

Телефон: 022 293 149

Сайт: www.caritas.md

Группа «Дети улиц – наши дети. Подари им свою любовь»

Инициативная группа, которая не продвигает какую-либо организацию. Организаторами движет желание быть друзьями «детям улиц», помочь им увидеть другую жизнь.

Что принимает: финансы, вещи, продукты питания и т.д.

Телефон: 069 344 457, 069 339 344.

Сайт: facebook

Кишиневская группа взаимопомощи

«Кишиневская группа взаимопомощи» – это еще одно сообщество неравнодушных людей, готовых помочь нуждающимся. Задачи группы следующие: привлечение внимания общественности к социальным проблемам, сбор материальных средств для оказания помощи (индивидуально и учреждениям), организация и проведение благотворительных акций, поиск доноров, обмен медицинскими советами, обмен контактами врачей и др. информативная помощь в сфере здравоохранения, бытовые советы и просьбы о помощи, предоставление возможности подарить или пожертвовать материальные и др. средства.

Что принимает: вещи, обувь, игрушки и т.д.

Сайт: facebook

Красный Крест Молдова (redcross)

Международное движение красного креста и красного полумесяца. Помощь нуждающимся, неимущим, детям и пожилым людям.

Что принимает: одежда, обувь, игрушки, литература, предметы хозяйственного назначения.

Адрес: ул. Г. Асаки, 67А

Телефон: 022 729 644

Сайт: www.redcross.md

Diaconia

Социальная структура, созданная Бессарабской Митрополией. Осуществляет сбор вещей, которые идут на помощь малообеспеченным семьям. Участвует в помощи детям, больным и пожилым людям, а также борется с бедностью.

Что принимает: литература, одежда, игрушки, постельное белье. Вещи можно поместить в специально установленные желтые контейнеры возле магазинов Linella в Кишиневе.

Адрес: ул. Криулянская, 22

Телефон: 022 463 228

Сайт: www.diaconia.md

Благотворительная Общественная организация «Доброе сердце»

Объединяет силы и возможности людей, кто не безучастен к судьбе нуждающихся. Помощь в первую очередь нашему общему будущему – детям: дети-сироты, дети-инвалиды, дети с особенностями развития.

Что принимает: вещи, игрушки, школьные принадлежности.

Сайт: facebook

Детский благотворительный фонд Clipa Siderală

Детский благотворительный фонд Clipa Siderală – неправительственная, некоммерческая организация, член Национального Совета Молодежи РМ, действующая с 1989 года.

Цели Фондa: пропаганда здорового образа жизни, продвижение культурных и духовных ценностей; создание условий для моральной и материальной поддержки детей, молодежи, людей пожилого возраста, находящихся в кризисной ситуации; содействие развитию волонтерского движения.

Что принимает: одежда, обувь, игрушки, литература.

Адрес: ул. Н.Димо, 17/4

Телефон: 022 433 000

Сайт: www.clipa.md

Группа «Кишинев твори добро!»

Организация благотворительных ярмарок, на которых можно приобрести вещи, обувь, украшения, посуду, мелкую бытовую технику, предметы декора и многое другое. Все это продается по очень низким ценам, что позволяет привлечь больше покупателей и собирать все большие суммы.

Что принимает: одежда для взрослых и детей, игрушки, литература, предметы интерьера, техника, хозяйственные товары. То, что решили отдать в пользу нуждающихся, можно приносить заранее или непосредственно на ярмарки.

Сайт: facebook

Наши дети

Проект направлен на оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в специальной поддержке и заботе.

Что принимает: обувь, одежда, игрушки, книги, сладости.

Телефон: 079 022 804

Сайт: www.nashideti.md

Blago.md

Blago.md – это благотворительная группа, организованная частными лицами с целью помощи детям-сиротам в Молдове.

Что принимает: одежда, обувь, постельное белье, полотенца, предметы гигиены, канцтовары, игрушки.

Адрес: Студенческий переулок 2/4, офис 107

Телефон: 069 996 799, 069 611 991

Сайт: www.blago.md

Fundaţia Regina Pacis

Борьба с трафиком людей, помощь детям без родителей и детям из неблагополучных семей.

Что принимает: одежда, хозяйственные товары, литература, мебель, техника.

Адрес: ул. Сфатул Цэрий, 17

Телефон: 022 235 511

Сайт: www.reginapacis.org

Благотворительная медицинско-социальная организация «Angelus Moldova»

Предоставляет бесплатные медицинские услуги в амбулаторных условиях, по телефону или на дому. Улучшение качества жизни пациентов, больных раком и другими неизлечимыми заболеваниями, посредством медицинской, социальной и психоэмоциональной помощи.

Что принимает: средства личной гигиены, медицинский инвентарь.

Адрес: ул. А. Матеевич, 46

Телефон: 022 925 315, 022 244 850

Сайт: www.hospice.md

Помощь пенсионерам Молдовы

Свободная реализация проектов помощи пенсионерам Молдовы. Организация неправительственная и некоммерческая. Основана энтузиастами, желающими делать добро и заниматься благотворительностью.

Что принимает: вещи, лекарства, продукты питания, деньги.

Сайт: facebook