Доброе дело: 10 мест, куда можно отдать ненужные вещи в Кишиневе

|
...
|
Интересное
Онлайн-сообщества, благотворительные организации и социальные структуры — Locals нашел, куда можно отдать ненужные игрушки, одежду или книги, а заодно – сделать доброе дело.
Советуем отдавать вещи, которые вам не стыдно было бы подарить и упаковывать их аккуратно.
Гуманитарная и благотворительная организация, которая способствует борьбе с бедностью и установлению справедливых социальных систем, продвигая толерантность и милосердие.
Что принимает: одежду, обувь, игрушки, книги, средства личной гигиены, школьные принадлежности, продукты питания, лекарственные средства, пожертвования.
Адрес: ул. Георге Асаки, 30/1
Телефон: 022 293 149
Сайт: www.caritas.md
Группа «Дети улиц – наши дети. Подари им свою любовь»
Инициативная группа, которая не продвигает какую-либо организацию. Организаторами движет желание быть друзьями «детям улиц», помочь им увидеть другую жизнь.
Что принимает: финансы, вещи, продукты питания и т.д.
Телефон: 069 344 457, 069 339 344.
Сайт: facebook
Кишиневская группа взаимопомощи
«Кишиневская группа взаимопомощи» – это еще одно сообщество неравнодушных людей, готовых помочь нуждающимся. Задачи группы следующие: привлечение внимания общественности к социальным проблемам, сбор материальных средств для оказания помощи (индивидуально и учреждениям), организация и проведение благотворительных акций, поиск доноров, обмен медицинскими советами, обмен контактами врачей и др. информативная помощь в сфере здравоохранения, бытовые советы и просьбы о помощи, предоставление возможности подарить или пожертвовать материальные и др. средства.
Что принимает: вещи, обувь, игрушки и т.д.
Сайт: facebook
Красный Крест Молдова (redcross)
Международное движение красного креста и красного полумесяца. Помощь нуждающимся, неимущим, детям и пожилым людям.
Что принимает: одежда, обувь, игрушки, литература, предметы хозяйственного назначения.
Адрес: ул. Г. Асаки, 67А
Телефон: 022 729 644
Сайт: www.redcross.md
Diaconia
Социальная структура, созданная Бессарабской Митрополией. Осуществляет сбор вещей, которые идут на помощь малообеспеченным семьям. Участвует в помощи детям, больным и пожилым людям, а также борется с бедностью.
Что принимает: литература, одежда, игрушки, постельное белье. Вещи можно поместить в специально установленные желтые контейнеры возле магазинов Linella в Кишиневе.
Адрес: ул. Криулянская, 22
Телефон: 022 463 228
Сайт: www.diaconia.md
Благотворительная Общественная организация «Доброе сердце»
Объединяет силы и возможности людей, кто не безучастен к судьбе нуждающихся. Помощь в первую очередь нашему общему будущему – детям: дети-сироты, дети-инвалиды, дети с особенностями развития.
Что принимает: вещи, игрушки, школьные принадлежности.
Сайт: facebook
Детский благотворительный фонд Clipa Siderală
Детский благотворительный фонд Clipa Siderală – неправительственная, некоммерческая организация, член Национального Совета Молодежи РМ, действующая с 1989 года.
Цели Фондa: пропаганда здорового образа жизни, продвижение культурных и духовных ценностей; создание условий для моральной и материальной поддержки детей, молодежи, людей пожилого возраста, находящихся в кризисной ситуации; содействие развитию волонтерского движения.
Что принимает: одежда, обувь, игрушки, литература.
Адрес: ул. Н.Димо, 17/4
Телефон: 022 433 000
Сайт: www.clipa.md
Группа «Кишинев твори добро!»
Организация благотворительных ярмарок, на которых можно приобрести вещи, обувь, украшения, посуду, мелкую бытовую технику, предметы декора и многое другое. Все это продается по очень низким ценам, что позволяет привлечь больше покупателей и собирать все большие суммы.
Что принимает: одежда для взрослых и детей, игрушки, литература, предметы интерьера, техника, хозяйственные товары. То, что решили отдать в пользу нуждающихся, можно приносить заранее или непосредственно на ярмарки.
Сайт: facebook
Наши дети
Проект направлен на оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в специальной поддержке и заботе.
Что принимает: обувь, одежда, игрушки, книги, сладости.
Телефон: 079 022 804
Сайт: www.nashideti.md
Blago.md
Blago.md – это благотворительная группа, организованная частными лицами с целью помощи детям-сиротам в Молдове.
Что принимает: одежда, обувь, постельное белье, полотенца, предметы гигиены, канцтовары, игрушки.
Адрес: Студенческий переулок 2/4, офис 107
Телефон: 069 996 799, 069 611 991
Сайт: www.blago.md
Fundaţia Regina Pacis
Борьба с трафиком людей, помощь детям без родителей и детям из неблагополучных семей.
Что принимает: одежда, хозяйственные товары, литература, мебель, техника.
Адрес: ул. Сфатул Цэрий, 17
Телефон: 022 235 511
Сайт: www.reginapacis.org
Благотворительная медицинско-социальная организация «Angelus Moldova»
Предоставляет бесплатные медицинские услуги в амбулаторных условиях, по телефону или на дому. Улучшение качества жизни пациентов, больных раком и другими неизлечимыми заболеваниями, посредством медицинской, социальной и психоэмоциональной помощи.
Что принимает: средства личной гигиены, медицинский инвентарь.
Адрес: ул. А. Матеевич, 46
Телефон: 022 925 315, 022 244 850
Сайт: www.hospice.md
Помощь пенсионерам Молдовы
Свободная реализация проектов помощи пенсионерам Молдовы. Организация неправительственная и некоммерческая. Основана энтузиастами, желающими делать добро и заниматься благотворительностью.
Что принимает: вещи, лекарства, продукты питания, деньги.
Сайт: facebook
Обсуждение новости
|