Штангист Сергей Чекир занял 8-е место на Чемпионате Европы

Молдавский штангист Сергей Чекир занял восьмое место на чемпионате Европы, проходящем в хорватском городе Сплит. Он поднял 140 кг в рывке и 163 кг в толчке, набрав 303 кг по сумме двух упражнений, передаёт IPN.

Чемпионом в категории до 69 кг стал француз Бернардин Матам с общим результатом в 320 кг. Чекир также принимал участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где занял шестое место.

Из числа молдавских тяжелоатлетов на Чемпионате Европы в Хорватии ещё предстоит выступить Андрею Бырке, Александру Шпаку и Наталье Прищепе. Ранее Юрий Дудогло стал вице-чемпионом Европы в категории до 56 кг.