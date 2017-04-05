5 Апреля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Спорт
Штангист Сергей Чекир занял 8-е место на Чемпионате Европы
05.04.2017

Молдавский штангист Сергей Чекир занял восьмое место на чемпионате Европы, проходящем в хорватском городе Сплит. Он поднял 140 кг в рывке и 163 кг в толчке, набрав 303 кг по сумме двух упражнений, передаёт IPN.

Чемпионом в категории до 69 кг стал француз Бернардин Матам с общим результатом в 320 кг. Чекир также принимал участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где занял шестое место.

Из числа молдавских тяжелоатлетов на Чемпионате Европы в Хорватии ещё предстоит выступить Андрею Бырке, Александру Шпаку и Наталье Прищепе. Ранее Юрий Дудогло стал вице-чемпионом Европы в категории до 56 кг.


 
Количество просмотров:
44
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.