Игорь Додон предложил две законодательные инициативы

Президент Игорь Додон подписал две законодательные инициативы. Первая из них касается налогов на наследование, вторая – введения верхнего порога для зарплат руководителей государственных предприятий и регулирующих ведомств, передаёт IPN.

Игорь Додон предлагает, чтобы налогообложение наследников первой очереди было чисто символическим. Так, налоги на заверение завещаний и выдачу сертификатов о наследстве, а также плата за соответствующие нотариальные услуги, не должны превышать сумму в одну тысячу леев.

Что касается второй законодательной инициативы, то президент указал на огромный разрыв между зарплатами руководителей регулирующих ведомств, обладающих финансовой автономией, и зарплатами иных категорий граждан и государственных чиновников. Игорь Додон считает недопустимым, чтобы в Республике Молдова – в стране, где около миллиона граждан живут за чертой бедности, существовали неоправданно высокие зарплаты, достигающие десятков тысяч леев в месяц.

Президент предложил пересмотреть и принципы оплаты труда администраторов государственных предприятий и руководителей предприятий с государственным мажоритарным капиталом, которые также получают баснословные зарплаты, хотя их предприятия не отличаются особыми финансовыми успехами. В качестве примера президент упомянул главу НАРЭ, зарплата которого составляет около 60 тысяч леев. Директор MoldATSA получает зарплату в 85 тысяч леев, а директор Moldtelecom – более чем в 50 тысяч леев. Президент предлагает, чтобы размер заработной платы руководителей государственных предприятий не превышал двух средних зарплат по экономике, а зарплата руководителя регулирующего ведомства не превышала размер зарплаты руководителя того учреждения, которое назначило его на занимаемую должность.