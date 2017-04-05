Поступления в национальный публичный бюджет в первом квартале составили 7,5 млрд леев

Поступления в национальный публичный бюджет по итогам первого квартала составили семь с половиной миллиардов леев. В сравнении с тем же периодом прошлого года сумма выросла на 17%.

По данным налоговой инспекции, больше всего выросли отчисления в государственный бюджет. В него поступило более трех с половиной миллиардов леев - на четверть больше, чем год назад. В бюджет социального страхования перечислили два миллиарда 470 миллионов леев.

Доходы бюджета медицинского страхования составили 800 миллионов леев. А вот поступления в местные бюджеты сократились на шесть с лишним миллионов и едва превысили 700 миллионов леев.