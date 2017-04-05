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Экономика
Поступления в национальный публичный бюджет в первом квартале составили 7,5 млрд леев
05.04.2017

Поступления в национальный публичный бюджет по итогам первого квартала составили семь с половиной миллиардов леев. В сравнении с тем же периодом прошлого года сумма выросла на 17%.

По данным налоговой инспекции, больше всего выросли отчисления в государственный бюджет. В него поступило более трех с половиной миллиардов леев - на четверть больше, чем год назад. В бюджет социального страхования перечислили два миллиарда 470 миллионов леев.  

Доходы бюджета медицинского страхования составили 800 миллионов леев. А вот поступления в местные бюджеты сократились на шесть с лишним  миллионов и едва превысили 700 миллионов леев.


 
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