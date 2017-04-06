Дорин Киртоакэ сообщил подробности о платных парковках

Примар муниципия Кишинёв Дорин Киртоакэ опровергает, что платные парковки будут обустроены во всех дворах Кишинёва, и что австрийской компании, которая выиграла тендер, в реальности не существует. Заявления были сделаны в ходе передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1, передаёт IPN.

„Это одна только ложь. Кто-то пытается извратить европейский проект. Также не соответствует действительности и то, будто платные парковки будут обустроены во всех дворах. Речь идёт только о центре столицы. Мы должны были бы обсуждать сейчас гораздо более важную проблему – проблему мусорной свалки. В ближайшее время свалка будет перемещена. Очень сложно погасить волну лжи”, - заявил примар.

Дорин Киртоакэ сказал, что фирма, которая будет обустраивать парковки, существует, она обладает большим опытом, и ранее ею были выпущены четыре пресс-релиза, которые, однако, были проигнорированы большинством СМИ. „Они разместили в Интернете ложь о том, что фирмы не существует. Я неоднократно общался и виделся с ними”, - добавил глава кишинёвской местной администрации.

Гражданский активист Виктор Киронда, который за свой счёт побывал в Вене и не нашёл там той фирмы, которая будет строить парковки в Кишинёве, в ходе передачи заявил о наличии целого ряда вопросов к честности проведённого тендера. Он также указал на то, что не было проведено исследование якобы имеющегося у фирмы-победителя опыта.