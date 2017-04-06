Члены НПО: Молдове не нужна новая избирательная система

Молдова нужна не новая избирательная система, а улучшение уже существующей. Необходимо включение граждан из диаспоры, формирующих 35% бюджета Республики Молдова, в избирательный процесс, обеспечение им права голоса за рубежом. Требуется именно это, а не другой способ проведения выборов, который был бы более удобен лишь для нынешних властей. Такую точку зрения высказал программный директор Центра политики и реформ ​​Штефан Глигор.

На пресс-конференции в IPN, проведённой представителями ряда организаций гражданского общества, Штефан Глигор заявил, что целью нынешних властей является не одномандатная система голосования, иначе бы они не включили в законопроект неконституционные положения, по поводу которых уже можно предвидеть возражения Венецианской комиссии. „Несомненно, целью властей является создание избирательной системы, которая соответствовала бы нынешним политическим реалиям, чтобы облегчить себе задачу на следующих парламентских выборах, задачу прохождения в парламент и формирования правительства. По причине того, что популярность главной правящей партии, Демократической партии, падает. Такова подлинная причина”, - сказал Штефан Глигор.

Исполнительный директор Института публичной политики Аркадие Барбэрошие подчеркнул, что нынешняя избирательная система Молдовы не применяется в соответствии с международной практикой в области финансирования партий, участия в выборах различных групп интересов, способов мониторинга и освещения предвыборной кампании и избирательного процесса в средствах массовой информации. „Эти проблемы существуют, они были сформулированы Конституционным судом, но в законопроекте №60 не сформулировано тех проблем, которые нам необходимо решить. Проблемы остаются, а нас призывают переходить на другую избирательную систему. В результате у нас нет решения проблем, а власти выступают с другой моделью, которую они продвигают настойчиво и посредством манипуляций”, - считает Аркадие Барбэрошие.

В этом же контексте программный директор Центра правовых ресурсов Надежда Хриптиевская заявила, что вместо того, чтобы обсуждать существующие в электоральном законодательстве проблемы, гражданское общество путём подлога направлено по ложному пути, будучи вынуждено обсуждать, какая система голосования лучше – одномандатная или смешанная. „Есть несколько моделей, есть различные варианты. Любой проект, который направлен на изменение избирательной системы, должен быть очень хорошо обоснован, а дебаты подразумевают презентацию нескольких моделей, с плюсами и минусами каждой. Потому что не бывает просто одномандатной или смешанной избирательной системы, существуют и варианты нынешней пропорциональной системы, с открытыми списками и т.д.”, - пояснила Хриптиевская.

Она также отметила, что власти не должны фокусировать всё внимание законодательного собрания и гражданского общества на обсуждении одной-единственной избирательной системы. „Неправильно менять правила игры во время самой игры. Необходимо представить анализ нескольких избирательных систем и обосновать, какие из них наиболее подходят Молдове”, - убеждена Надежда Хриптиевская.