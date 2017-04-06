Подсказка премьеру: чтобы повысить зарплаты педагогов, нужно поделиться с ними по-братски

Думитру БАРБАЛАТ

Вот уже почти полгода идут дискуссии по поводу невозможности пересмотреть и увеличить зарплату для педагогов. Обещанный правительством новый закон, в котором якобы все проблемы будут решены, - всего лишь новая доза обещаний. Никто толком ничего не ведает, что станет с зарплатами педагогов.

Недавнее решение правительства о надбавке в 100 лей - капля в море, и это только еще сильнее раздражает всех учителей. Потому как для таможенников и налоговых инспекторов нашли возможность разом доплачивать к своим зарплатам по 0,8-1,5 средних зарплат по экономике, а для педагогов нужен отдельный закон. И этот закон, в лучшем случае появится, сперва как проект, только к осени. А значит, что даже при всех лучших вариантах, новый закон будет только в 2018 году.

Премьер нервничает и обвиняет во всех грехах профсоюзы, так как, по его мнению, именно профсоюзы со своими интересами разжигают страсти педагогов. Подход понятен – нужен виновник происшествия, и его находят.

А между тем путем самых несложных расчетов можно помочь правительству найти необходимые средства для хотя бы незначительного повышения зарплат всем педагогам.

Итак, исходные данные для расчета.

С учетом того, что налоговым работникам и таможенникам разрешили доплачивать по 0,8-1,5 средних зарплат по экономике, в бюджете на текущий год предусмотрены соответствующие прибавления в статье расходов для минфина. Разница по сравнению с прошлым годом - в 231 млн. лей.

Учтем, что таможенников 1520, налоговых инспекторов 1892 и в центральном аппарате минфина - еще 540, итого 3952.

При условии повышения расходов на персонал для минфина на 231 млн. лей это для налоговых и таможенных инспекторов - в среднем по одной зарплате по экономике за прошлый год: по 5100 лей в месяц.

Предложим минфину (таможенникам и налоговикам) поделиться по-братски – 50 на 50 - с учителями. И тогда для педагогов образуется сумма в 115 млн. лей.

По итогам прошлого года средняя зарплата педагогов, согласно данным НБС, была равна 3600 лей в бюджетной сфере и 3842 лей всего по экономике. По данным статистики у нас 113,8 тысячи педагогов. Правда, по данным минобразования – всего 51558, в том числе 39127 в школах и 12431 в дошкольных учреждениях.

Если брать в расчет информацию минобразования, то 115 миллионов лей хватит для повышения зарплат до конца текущего года этой категории учителей в среднем на 280 лей. К обещанным 100 леям это уже составит 380 лей, то есть 10 процентов к средней зарплате и в три раза больше, чем с барского плеча выделило правительство.

Я больше чем уверен, что при желании минфин сможет найти еще столько же. И тогда наверняка педагоги смогут и подождать обещанного повышения после принятия уже в следующем году нового закона и с учетом того, что с 1 сентября предстоит очередная индексация зарплат для педагогов.

И не стоит руководству правительства и минобразования так сильно нервничать. Всегда надо трезво оценивать ситуацию и искать, искать упорно пути решения возникших проблем, а не перекладывать вину на какие-то профсоюзы. Они ведь давно являются никем для работающего класса.

А учителей, педагогов надо уважать. Ведь без них мы все были бы никто, «аналфабетиками», неграмотными и невежественными.