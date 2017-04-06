Весна в городе: Какими ценами на овощи радует кишиневский рынок

Весной особенно нужны витамины, мы зашли на центральный рынок, чтобы узнать что нужно покупать прямо сейчас, и какие цены ждут кишинёвцев на сезонные овощи.

Редис: 3 лея пучок, 30-35 леев - 1 килограмм

На рынке появился редис. В нём много витаминов, поэтому он идеален для восстановления иммунитета после продолжительной зимы. При выборе стоит обратить внимание на несколько вещей: равномерный красный или розовый окрас, отсутствие трещин, зелёная и незавядшая зелень, если редис продаётся в пучках. Основание редиса не должно быть белым.

Молодая капуста: 28 леев за килограмм

В белокочанной капусте большое содержание витаминов группы В, О, H, Е, К, рутина, называемого витамином U, способствующего излечению язвенной болезни. В составе белокочанной капусты содержатся химические элементы, необходимые для жизнедеятельности человека. Белков капуста содержит даже больше, чем брюква, репа, свекла, морковь. В капусте большое содержание фосфора, калия, кальция, натрия, железа, магния и микроэлементов.

Капусту ранних сортов используют в пищу сразу же. Кочан молодой капусты всегда светло-зеленый. Выбирая капусту, обязательно сожмите кочан руками — если при этом он деформируется, значит, капуста не созрела. Она не будет хрустеть в салатах, да и витаминов в ней не так много. Хорошая капуста имеет плотные и упругие листья, она всегда приятно пахнет, на ней нет пятен, трещин и темных точек, которые появляются при поражении грибком.

Огурцы родничок: 55 леев за килограмм

95% состава огурцов занимает структурированная вода, которая очень полезна для организма, потому что промывает почки и выводит ненужные токсины, соли тяжёлых металлов и шлаки. По содержанию клетчатки огурец занимает лидирующее положение среди овощных культур, пищевые волокна мягко очищают кишечник, не вызывая дискомфорта, улучшают моторику и перистальтику кишечника. Регулярное употребление в пищу свежих огурцов оказывает положительное влияние на состояние щитовидной железы, предотвращает возникновение холестериновых бляшек на стенках сосудов, является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

В первую очередь при выборе огурцов нужно оценить их визуально. Покупать рекомендуется огурцы среднего размера 10 — 15 см. Окраска огурца должна быть равномерной, свежий огурец при надавливании не деформируется, имеет характерный насыщенный аромат, в области плодоножки огурец должен быть твердым и упругим, пупырышки должны быть плотными.

Если увидите желтоватость, не покупайте – возможно наличие нитратов, или же он просто испорчен, или переросший плод.

Если вдруг попадется огурец с горьким вкусом, то не пугайтесь – это не опасно для здоровья. Горьковатость появляется в результате жары, холода или недостаточного полива, когда в плоде образуется вещество кукурбитацин. Оно не является ядом.

Черемша: 5 леев за пучок

Черемша ― это первые весенние витамины, поэтому лучше её употреблять в свежем виде.

В свежей черемше содержатся аллицин и аллиин, которые обладают тромболитическим и фибринолитическим действием. Это значит, что они снижают свёртываемость крови и препятствуют образованию холестериновых бляшек на стенках сосудов. Поэтому так же, как и чеснок, черемшу широко используют при атеросклерозе и гипертонии.

Выбрать правильную черемшу довольно легко, как и любая зелень, она должна выглядеть свежо.

Щавель: 5 леев за пакетик

Невыразительно завёрнутая в пакетик зелень — это щавель. Мало кто знает, что щавель – ближайший родственник гречихи, и так же как гречка, он очень полезен для организма. Употребляя этот овощ можно решить многие проблемы со здоровьем. Богатый витаминно-минеральный состав легко объясняет все уникальные целебные и полезные свойства щавеля.

Употребление щавеля избавляет от авитаминозов и анемии. Благодаря высокому содержанию витамина C, усиливается всасывание железа, и как следствие поднимается гемоглобин в крови. Щавель в больших дозах можно применять как слабительное, а в малых – как закрепляющее.

Несмотря на все полезные свойства растения, злоупотреблять им не желательно. Чрезмерное потребление щавеля может послужить причиной возникновения мочекаменной болезни. Щавель не рекомендуют включать в рацион при воспалениях в почках и кишечнике, гастритах с повышенной кислотностью, при язвенной болезни и при нарушениях водно-солевого обмена. Щавель не позволяет кальцию усваиваться в полной мере, что может привести к развитию остеопороза.

Шпинат: 6 леев за пучок

Очень важно для больных, страдающих железодефицитной анемией, регулярно включать в свой рацион листья шпината, так как они содержать большое количество железа (по содержанию данного элемента этот шпинат превосходит все остальные овощи).

При покупке основное внимание надо уделить свежести шпината. Листья шпината должны быть свежими, без темных пятен. Если листики уже не ярко зеленые и не хрустят при нажатии, а вялые, безжизненные и мягкие на ощупь, лучше такой шпинат не покупать. Самое важное, готовить шпинат как можно быстрее, поскольку при длительном хранение он теряет свои питательные качества.

Несмотря на большое количество положительных свойств, шпинат нельзя употреблять людям, страдающим мочекаменной болезнью, нефритами и тяжёлыми заболеваниями почек. С осторожностью следует включать шпинат в рацион людям с патологиями желчного пузыря, печени и поджелудочной железы.

Мята перечная: 6 леев за пучок

В свежем виде листья мяты применяются для украшения и дополнительной ароматизации коктейлей, фрешей, ягодных миксов, блюд из рыбы, салатов. Знаменитые мятные соусы подаются к изысканным десертам. В традиционной английской кухне мятный соус могут подать к мясу.

Обычный чай с мятой поможет вывести застоявшуюся воду из организма. Людям, которые употребляют много соли, нужно постоянно пить чай с мятой – польза чая скомпенсирует вред, причиняемый организму большим количеством соли.

Основная польза мяты в том, что она является хорошим успокоительным.

Мяту не рекомендуется употреблять детям до 5 лет.

Зеленый лук: 10 леев за пучок

Полезные свойства зеленого лука заключаются в наличии фитонцидов, которые защищают от вирусных инфекций. Салат с зеленым луком защитит от ОРЗ и гриппа. Перо лука также содержит хлорофилл, что полезно для кроветворения.

Выбирать зеленый лук надо в первую очередь по двум критериям: внешний вид и запах.

Постарайтесь покупать зеленый лук с ярким темно-зеленым пером и крепкой, белой луковицей — это хорошие признаки. Как правило, чем темней, тем он более едкий. Размер имеет значение – не выбирайте лук гигантского размера.

Внимательно присматривайтесь к перу зеленого лука – не должно быть никакой сухости, особенно на кончике пера. Не должно быть и слизи, белого налета. Стебли этого необычно полезного овоща должны быть гладкими и не поврежденными. Если он дряблый или пожелтевший, то это может быть признаком луковой болезни.

Не стоит увлекаться зеленым луком людям, страдающим болезнями печени и почек, а также желудочно-кишечного тракта в стадии обострения.