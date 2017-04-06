Правительство сокращает административные барьеры

Правительство Молдовы сокращает административные барьеры для хозяйствующих субъектов, объединяя документы строгой отчетности.

На заседании в среду кабинет министров решил объединить первичные документы строгой отчетности: "Счет-фактура" и "Налоговая счет-фактура". В решении правительства говорится, что "использование прежних форм будет разрешено до полного исчерпания их запасов".

Решение правительства вступит в силу только после истечения 180 дней с момента его опубликования в Monitorul Oficial.