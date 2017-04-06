Филип: Лучше увеличить зарплаты учителям, чем оплачивать референдум Додона. Потом можете меня судить

Глава правительства Павел Филип заявил, что было бы лучше повысить зарплаты вспомогательным педагогическим работникам, чем тратить 70 миллионов леев на референдум президента Игоря Додона.

По словам Филипа, инициатива Додона популистская и не даст Молдове ничего, кроме ещё более глубокого раскола в обществе.

«Сегодня в начале заседания я говорил про маленькие зарплаты учителей. Хочу сказать, что именно эти 70 миллионов, которые планируется потратить на проведение референдума, хватило бы на то, чтобы увеличить зарплаты вспомогательным педагогическим кадрам на 20%. Если я найду эти деньги, обещаю, что, в первую очередь, увеличу зарплату этим категориям граждан, а потом будете судить, правильно ли я поступил», — сказал премьер.

Глава кабмина добавил, что глава государства планирует поднять на референдуме не самые подходящие вопросы.

«Что касается сокращения числа депутатов и расширения полномочий президента — это вопросы, связанные с Конституцией. Они не могут подниматься на консультативном референдуме. Другой вопрос касается "закона о миллиарде", который с юридической точки зрения уже работает. Кроме того, законы, связанные с финансами, не поднимаются на референдуме. Мы уже не говорим про Историю Молдовы, так как это, по сути, игра на чувствах людей. Вызывает недоумение, что лидер страны, который любит свой народ, поднимает проблемы, которые разобщают людей. Мы должны поднимать вопросы, которые объединяют общество, которые связаны с развитием экономики. Потому что сейчас заявления из президентуры пугают инвесторов», — сказал премьер. Он добавил, что только сегодня получил из Брюсселя жалобы на некоторые заявления Додона: «У меня все больше времени занимает объяснение этих заявлений».

Напомним, ранее правительство сообщило, что не намерено выделять деньги на референдум, который обойдется в 70-80 миллионов леев.

28 марта Игорь Додон подписал указ об организации республиканского консультативного референдума по четырем вопросам: Вы поддерживаете отмену «Закона о миллиарде»; Вы поддерживаете расширение полномочий президента, чтобы он мог распустить парламент и объявить досрочные парламентские выборы; Вы поддерживаете сокращение количества депутатов со 101 до 71; Вы поддерживаете изучение в школах предмета «Истории Молдовы».

По оценкам Центризбиркома, стоимость референдума может составить около 75 миллионов леев.

Кроме того, зимой Игорь Додон пообещал найти деньги на ремонт здания президентуры, которое было разрушено в ходе протестов 7 апреля.