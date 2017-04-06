Изменение избирательной системы: мнения разделились

Представители гражданского общества, принявшие участие в публичном обсуждении вопроса о введении одномандатной системы голосования, разошлись во мнениях по поводу необходимости изменения нынешней избирательной системы. Различные позиции были озвучены в эфире передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.

Исполнительный директор Центра „Партнёрство ради развития” Алексей Бузу считает, что нет необходимости в изменении избирательной системы. „Республике Молдова нужна система, которая обеспечивала бы свободные и честные выборы. Мы не можем сказать, что изменение избирательной системы будет способствовать свободным и честным выборам. Если политический класс желает прислушиваться к воле народа, то пусть прислушивается не только к тем мнениям, которые его устраивают”, - заметил эксперт.

Программный директор Центра правовых ресурсов Молдовы Надежда Хриптиевская утверждает, что сегодня изменение избирательной системы стало бы опасным прецедентом. „Нам это не нужно, и я считаю, что изменение избирательной системы за год до парламентских выборов станет опасным прецедентом, учитывая несовершенство нашей законодательной базы. В этих условиях изменение избирательной системы ещё больше ухудшит ситуацию”, - считает Хриптиевская.

С другой стороны, аналитик Корнелиу Чуря утверждает, что перехода на одномандатную избирательную систему желает большинство общества. „Когда большинство общества этого хочет и считает это важным, не вижу причин, почему политики не должны считать важным этот вопрос”