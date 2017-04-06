Путин рассказал о перспективах стратегического партнерства с Молдовой

Президент России Владимир Путин направил телеграмму молдавскому коллеге Игорю Додону по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между государствами.

Он отметил, что активизация российско-молдавского диалога позволит странам выйти на уровень стратегического партнерства.

Как отмечается в послании Путина, опубликованном на сайте Кремля, российско-молдавские отношения переживали разные периоды. По словам президента РФ, опираясь на добрые традиции дружбы и взаимного уважения, связывающие народы двух стран, государства смогли сохранить позитивный потенциал сотрудничества.

"Уверен, что наметившаяся в последнее время активизация российско-молдавского политического диалога позволит существенно нарастить объёмы двустороннего взаимодействия на всех направлениях, а в перспективе – выйти на уровень стратегического партнёрства, принципы которого заложены в Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года", — говорится в послании.

По мнению Путина, это в полной мере отвечает интересам народов России и Молдавии, идет в русле укрепления региональной стабильности и безопасности.

"От души желаю Вам, уважаемый Игорь Николаевич, крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим соотечественникам – благополучия и процветания", — говорится в телеграмме.