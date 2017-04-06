Киронда: Оффшорная фирма EME Parkleitsystem – это фейк, под которым скрывается шайка Киртоакэ и Гамрецкого

Австрийская оффшорная фирма EME Parkleitsystem, с которой примэрия в декабре 2015 года подписала контракт на реализацию проекта частных парковок, в действительности является фирмой-фантомом, сообщает сайт vkurse.md.

Доказательства этого представил гражданский активист Виктор Киронда, находящийся в эти дни в Вене, и решивший посетить эту компанию.

Однако, придя по указанному в договоре адресу, гражданский активист не обнаружил заявленной фирмы.

«EME Parkleitsystem - это фирма-фантом, уважаемые кишиневцы. Фейк, под которым скрывается шайка Киртоакэ и Гамрецкого, намеревающихся в течение следующих 25 лет выкачивать из наших карманов деньги», - заявил Киронда.

Напомним, что компания EME Parkleitsystem подала накануне иск в суд, настаивая на том, чтобы Муниципальный совет Кишинева одобрил Регламент по парковкам.