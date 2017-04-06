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Экономика
Законопроект о бесплатных талонах на обеды обсудили общественные организации
06.04.2017

Введении талонов на обеды выгодно и работникам, и работодателям. Кроме того это будет способствовать снижению уровня бедности и экономическому росту. Такие мнения высказали общественные деятели - участники публичных дебатов по законопроекту о надбавках к зарплатам в виде талонов на питание.

Как убежден автор законопроекта - председатель парламента Андриан Канду, выдача талонов на обеды поможет пресечь случаи уклонения от уплаты налогов и выдачи зарплат в конвертах.

"Множество людей в Молдове получают меньше прожиточного минимума. В инициативе четко сказано, что талоны будут дополнением к зарплате. Документ запрещает снижать оклады", - сказал председатель парламента Андриан Канду.

Доктор экономики Дорин Вакуловский уверен: эта законодательная инициатива позволит повысить производительность труда.

"Система продовольственных талонов в равной степени привлекательна и для работодателей и для работников. Выгодна она и предприятиям общественного питания", - отметил доктор экономики Дорин Вакуловский.

В ответ на замечание участников дебатов, что нововведение будет способствовать уклонению от налогов, Андриан Канду сослался на опыт стран, где система бесплатных талонов на обеды уже действует. Она, напротив, помогает бороться с налоговыми нарушениями, отметил спикер.

"Как свидетельствует проделанный анализ, а также доказывает богатый опыт других стран, в том числе Румынии, это как раз хороший инструмент предупреждения случаев уклонения от налогов", - добавил председатель парламента.

Законопроект о прибавках к зарплатам в виде бесплатных талонов на питание уже обсудили профсоюзы, патронат и кабмин. Инициатива касается крупных частных компаний, социальный капитал которых превышает десять миллионов леев. Стоимость продовольственного талона составит 45 леев и не будет облагаться налогом.


 
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