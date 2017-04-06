„Дачия” обыграла „Шериф” на его поле

„Дачия” сократила отрыв от „Шерифа” всего до двух очков, нанеся ему поражение в Тирасполе со счётом 1:0. „Жёлто-чёрные” проиграли спустя день после того, как отпраздновали 20-летие клуба, передаёт IPN.

19-летний полузащитник Максим Кожокару забил единственный гол на 74-й минуте, спустя всего четыре минуты после выхода на поле. Кожокару забил свой третий гол в сезоне и второй – в ворота „Шерифа”.

„Мы встречались с командой, которая была хорошо подготовлена в физическом плане и создала нам проблемы. Я тоже допустил ошибки при подготовке к данному матчу. Но мы должны двигаться вперёд, ведь мы по-прежнему находимся на первом месте”, - заявил на послематчевой пресс-конференции наставник „Шерифа” Роберто Бордин.

В двух других встречах 26-го тура были зафиксированы следующие результаты: „Заря” – „Зимбру” 2:0, „Милсами” – „Академия” 3:2.