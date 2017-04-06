6 Апреля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Спорт
„Дачия” обыграла „Шериф” на его поле
06.04.2017

„Дачия” сократила отрыв от „Шерифа” всего до двух очков, нанеся ему поражение в Тирасполе со счётом 1:0. „Жёлто-чёрные” проиграли спустя день после того, как отпраздновали 20-летие клуба, передаёт IPN.

19-летний полузащитник Максим Кожокару забил единственный гол на 74-й минуте, спустя всего четыре минуты после выхода на поле. Кожокару забил свой третий гол в сезоне и второй – в ворота „Шерифа”.

„Мы встречались с командой, которая была хорошо подготовлена в физическом плане и создала нам проблемы. Я тоже допустил ошибки при подготовке к данному матчу. Но мы должны двигаться вперёд, ведь мы по-прежнему находимся на первом месте”, - заявил на послематчевой пресс-конференции наставник „Шерифа” Роберто Бордин.

В двух других встречах 26-го тура были зафиксированы следующие результаты: „Заря” – „Зимбру” 2:0, „Милсами” – „Академия” 3:2.


 
Количество просмотров:
52
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.