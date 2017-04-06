Фарит Мухаметшин: В российско-молдавских отношениях наметилось улучшение

Валерий ДЕМИДЕЦКИЙ

Россия и Молдавия отмечают 6 апреля 25-летие со дня установления дипломатических отношений. Накануне круглой даты Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Молдавии Фарит Мухаметшин рассказал о том, как развивается сотрудничество между двумя странами.

- Фарит Мубаракшевич, юбилей - хороший повод подвести итоги, определить приоритетные задачи на будущее. В связи с этим хотел узнать вашу оценку российско-молдавского сотрудничества, изменений, которые произошли за последние годы?

- Установление дипломатических отношений между нашими странами, несомненно, является событием исторической важности. Оно положило начало современному этапу развития российско-молдавских связей, корни которых уходят вглубь веков.

Еще столетия назад наши народы объединяли православие, старославянский язык, которым тогда пользовались и в Молдавии, совместная борьба против иноземных захватчиков. Как видим из исторических источников, задолго до того, как дочь Штефана Великого –Елена Волошанка – вышла замуж за Ивана Молодого, сына и на тот момент уже соправителя Великого князя Московского Ивана Третьего, между Московским и Молдавским княжествами были налажены прочные связи, в том числе и на дипломатическом уровне.

Не только доблестный воин и искусный дипломат Штефан Великий, но и Николай Милеску Спэтару, Дмитрий Кантемир, его сын Антиох Кантемир, другие великие молдаване в разные времена вносили и вносят неоценимый вклад в развитие отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами.

На современном этапе важной вехой в развитии отношений стало заключение в ноябре 2001 года в Москве базового политического Договора о дружбе и сотрудничестве. В его преамбулу включены положения о стратегическом партнерстве между двумя странами, участии России в политическом урегулировании приднестровской проблемы, в котором Москва выступает в качестве посредника и гаранта. Договорно-правовая база российско-молдавских отношений к настоящему времени насчитывает более 180 двусторонних документов о сотрудничестве в различных областях, в том числе около 40 соглашений на уровне субъектов РФ.

Жизнь заставляет нас находить точки соприкосновения, позволяющие в полной мере использовать наши совместные конкурентные преимущества: общность исторической судьбы и культуры, родственные связи между нашими народами, русский язык, которым владеет большинство населения Молдавии. Я убежден, что создание прочных, многогранных, дружественных и взаимовыгодных связей между нашими народами, практически во всех областях – от политики до повседневной жизни людей -стало главным итогом прошедших 25 лет.

- Дипотношения между двумя странами устанавливались в драматичное для Молдавии время. В марте 1992 года разгорелся приднестровский вооруженный конфликт. В Кишиневе тогда звучали упреки в адрес Москвы, расквартированных на левом берегу Днестра российских военных объявили «оккупантами», обвиняли в разжигании войны?

- Позвольте уточнить – речь идет именно о тех самых военных, которые помогли остановить братоубийственную войну на Днестре, искалечившую судьбы тысяч людей. Хотелось бы напомнить, что под российскую юрисдикцию части бывшей 14-й армии на левом берегу Днестра были переведены только 1 апреля 1992 года, когда вооруженный конфликт уже начался. К тому времени СССР распался, и служившие в этой армии военные из бывших советских республик разъезжались по домам. Ее состав пополнили те, кто родом был из этих мест, кого кадровики направляли по месту жительства, чтобы хоть как-то обеспечить жильем. Называть их «оккупантами», по крайней мере, несправедливо. И политически недальновидно.

- Но подобные обвинения мы порой слышим и сейчас?

- Таким образом политики пытаются снять с себя вину за приднестровскую трагедию, приведшую к гибели людей. Что касается российских военных, то вместе с молдавскими и приднестровскими «голубыми касками» они уже 25 лет надежно охраняют мир, позволяя Кишиневу и Тирасполю решать проблемы за столом переговоров. Разве их вина в том, что политики не могут договориться?

Согласитесь, утверждения, что два батальона российских миротворцев, вооруженные легким стрелковым оружием, мешают объединиться Молдавии и Приднестровью, у которых многотысячные армии, не выдерживают никакой критики.

- В Кишиневе придерживаются мнения, что пришло время заменить миротворцев на гражданских наблюдателей?

- Я регулярно встречаюсь с политиками, представителями общественности, как на правом, так и на левом берегу Днестра. В Тирасполе категорически против смены формата миротворческой операции, которая оказалась успешной, так как никаких эксцессов и столкновений с момента ее утверждения не происходило. В качестве аргумента там приводят тот факт, что в 1992 году наличие миссии международных наблюдателей не спасло от войны.

Не следует забывать, что на плечах российских военных лежит и ответственность за обеспечение безопасности складов вооружений, оставшихся с советских времен. Их вывоз был приостановлен в 2003 году, когда был сорван процесс политических договоренностей.

В последнее время у приднестровского руководства вызывает тревогу произошедшая в прошлом году активизация учений молдавской армии с участием стран НАТО, которые проводятся вблизи разделительной зоны безопасности. Объявление об открытии в Кишиневе Бюро по связям североатлантического альянса, да и отсутствие прогресса в переговорном процессе, а также ряд других факторов – все это, на наш взгляд, не способствует укреплению доверия между двумя берегами Днестра, к которому призывают участники переговоров в формате «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и имеющие статус наблюдателей США и ЕС).

- На этом фоне в Кишиневе все чаще критикуют переговоры в этом формате. Недавно даже прозвучал призыв заморозить их как «бесполезные».

- Переговорная площадка в этом формате работает уже более десяти лет. Может, не так эффективно, как всем нам хотелось бы, но альтернативы пока нет. Нужно его совершенствовать, но отказываться от формата, на мой взгляд, неверно.

Мы, со своей стороны, всегда убеждали и Кишинев, и Тирасполь, что тактика малых, но конкретных шагов позволит перейти от решения простых вопросов к сложным. Россия выступала и выступает в качестве страны–гаранта и посредника в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию и подтверждает свою готовность к дальнейшему продвижению диалога между Кишиневом и Тирасполем. При этом мы придерживаемся позиции, что решением приднестровской проблемы может стать только продуманный и взвешенный компромисс, выработанный самими сторонами при содействии международных посредников. В этой связи выступаем за ритмичную и последовательную работу формата "пять плюс два".

- Вернемся к российско-молдавским отношениям, которые в последние годы развивались непросто…

- После того, как на первых за последние 16 лет всенародных выборах президентом Молдавии был избран выступающий за восстановление российско-молдавского сотрудничества Игорь Николаевич Додон, наметилась тенденция к их улучшению. В январе и в марте нынешнего года состоялось два визита главы молдавского государства в Москву, в ходе которых определились главные векторы и алгоритм взаимодействия по всему комплексу двустороннего торгово–экономического и культурно–гуманитарного сотрудничества.

Несомненно, декларированное президентом Молдавии стремление к стратегическому партнерству и широкоформатному диалогу по всему комплексу тем российско-молдавских отношений импонирует. Однако я призвал бы рассматривать такие инициативы в контексте ранее наметившейся позитивной динамики по новым направлениям сотрудничества.

Они были озвучены на прошлогодних встречах руководства наших стран: в рамках диалога в Бишкеке «на полях» Совета Глав Государств Президента России Владимира Владимировича Путина и премьер-министра Молдавии Павла Петровича Филипа, а также в ходе бесед Председателя Правительства Дмитрия Анатольевича Медведева и главы молдавского кабинета на заседании Совета Глав Правительств. По их итогам достигнуты важные договоренности по активизации торгово-экономических отношений между нашими странами. Было положено начало разработке плана действий для снятия ограничений экспорта молдавской продукции на российский рынок.

Затем последовали визиты в Москву вице-премьера, министра экономики Октавиана Захаровича Калмыка, а в Кишинев и Тирасполь – заместителя председателя Правительства России Дмитрия Олеговича Рогозина. Молдавской стороне был передан проект «дорожной карты» по восстановлению двусторонних торговых и иных отношений. Этот план был утвержден в ноябре прошлого года в Москве на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между нашими странами. Кстати, хочу отметить, что экспорт молдавской продукции в Россию в январе-феврале этого года увеличился почти в пять с половиной раз по сравнению с этим же периодом прошлого года.

- Если не ошибаюсь, официальный визит главы Молдавии в Россию состоялся впервые за многие годы?

- Несмотря на достаточно длительный перерыв, визит получился очень насыщенным. В ходе встречи с президентом России, представителями российских ведомств обсуждались состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, проблематика приднестровского урегулирования. С удовлетворением хочу отметить, что ряд достигнутых договоренностей уже претворяется в жизнь – стартовал процесс амнистии молдавских трудовых мигрантов, большая часть которых работает в России. По разным оценкам это более полумиллиона человек, которые ежегодно переводят в Молдавию около одного миллиарда долларов, что, как считают молдавские экономисты, позволяет удерживать на плаву экономику республики. Дан зеленый свет на возврат на российский рынок ряда молдавских производителей, решаются другие важные вопросы во взаимоотношениях двух стран.

- Вместе с тем пауза в двустороннем сотрудничестве привела к тому, что за последние годы товарооборот между двумя странами сократился более чем в два раза. Сможет ли Молдавия вернуть былые позиции на рынке России, которая раньше была главным покупателем молдавских товаров?

- Безусловно, вернуть утерянные позиции будет непросто. Придется побороться с конкурентами, в том числе из зарубежных стран, которые не упустили возможность занять традиционную нишу молдавской продукции. Это потребует и времени, и средств, и дополнительных усилий. Но делать это необходимо, прежде всего, для самой Молдавии, структура экономики которой сложилась в рамках кооперации некогда единого народнохозяйственного комплекса.

Без восстановления этих связей нашим молдавским партнерам будет сложно добиться устойчивого развития. Ведь к более активному подключению Молдавии к деятельности СНГ и ЕАЭС подталкивает сама логика процессов евразийской интеграции, ориентированных на создание дополнительных условий по стабильному развитию региональных экономик в условиях глобальной конкуренции.

Однако давайте будем оптимистами, как говорится, «дорогу осилит идущий». Возобновила работу российско-молдавская межправительственная комиссия, в ее рамках, как я уже сказал, разработана «дорожная карта» восстановления торгово-экономического сотрудничества. Активно к работе подключились ТПП России и ТПП Молдавии, а также российско-молдавский Деловой совет. Во многом благодаря их усилиям в конце января-начале февраля в Кишиневе состоялся бизнес-форум «От качества к конкурентоспособности». В состав широкой российской делегации вошли представители 17 регионов России от 15 отраслевых направлений сотрудничества. Молдавская сторона была представлена более 300 экономическими агентами, включая приднестровцев.

Важно отметить, что в последнее время все больший интерес к сотрудничеству с Молдавией проявляют российские регионы: только за последние несколько месяцев Кишинев посетили представительные делегации Свердловской, Астраханской областей, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга. Несмотря на определенные трудности, в том числе связанные с простоем в наших отношениях, вижу огромный, в том числе экономический, потенциал, заложенный в перспективах развития межрегионального сотрудничества между нашими странами.

Как я уже отмечал, Евразийский экономический союз давно стал реальностью на пространстве Содружества, без которого невозможно представить развитие экономического сотрудничества ни с Россией, ни с другими странами СНГ. Безусловно, ЕАЭС для Молдавии – это и вызов, и новые возможности. В этой связи большие надежды связываю с итогами проведенного 3 апреля в Кишиневе Международного форума «Молдова – Евразийский экономический союз», в ходе которого президент Молдавии подписал меморандум о сотрудничестве с председателем Коллегии ЕЭК Тиграном Суреновичем Саркисяном.

- Президент Молдавии в ходе недавнего визита в Брюссель проинформировал руководство ЕС о том, что после подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли ситуация в стране деградировала вопреки оптимистичным прогнозам правительства. Он предложил провести трехсторонние переговоры с участием России, чтобы решить вопрос о возобновлении экспорта молдавской продукции на российский рынок. В Брюсселе отказались. Как теперь будет развиваться ситуация?

- По поводу отказа от переговоров со стороны ЕС - это вопрос к Брюсселю. В Москве с предложением президента Молдавии провести такие переговоры согласились. Несмотря на то, что три года назад в Кишиневе не захотели прислушаться к мнению российской стороны по поводу возможных рисков для двусторонней торговли после подписания Соглашения об ассоциации Молдавия–ЕС. Ведь до заключения этого соглашения молдавские партнеры пользовались всеми льготами и преференциями беспошлинной торговли в СНГ, и это давало им преимущества в борьбе с конкурентами и на российском рынке. Однако одновременное участие Кишинева в двух зонах свободной торговли создавало экономическую коллизию, требующую согласования многих режимов торговли. Проигнорировав наши неоднократные предложения провести такие переговоры, молдавские партнеры вынудили нас пойти на односторонние меры по защите своего рынка. Думаю, проблемы экономической неопределенности, связанные с одновременным участием Молдавии в режимах свободной торговли с СНГ, ЕС и Турцией, еще требуют своего решения.

- В Кишиневе утверждают, что таким образом Москва стремилась помешать интеграции Молдавии в ЕС?

- Прежде всего, хочу напомнить, что российское руководство разделяет понимание того, что Молдавии важно быть в хороших отношениях и с Западом, и с Востоком. Ведь и сама Россия тесно сотрудничает с ЕС. Таким образом, мы уважаем решения, которые принимает молдавское руководство. Тем не менее, судя по итогам президентских выборов, да и по результатамнедавних опросов, такие решения далеко не всегда совпадают с мнением народа. Учитывая последние результаты исследований в сфере молдавской экономики, о которых говорил в Москве и Брюсселе президент Молдавии, такая линия себя не вполне оправдала.

- Как будет развиваться российско-молдавское сотрудничество в этой ситуации?

- Сегодня российское руководство ставит принципиально новые задачи по созданию современной экономики с конкурентоспособной промышленностью и инфраструктурой, развитой сферой услуг, эффективным сельским хозяйством, то есть экономикой, работающей на современной технологической базе. Следовательно, нам также необходимо переводить наше сотрудничество с Молдавией на новый этап, расширять инвестиционное взаимодействие, научно-производственные связи. Для этого необходимо продолжить работу по совершенствованию договорно-правовой базы. Например, создавать условия для эффективного вовлечения в двустороннее сотрудничество среднего и малого бизнеса, который пока задействован в недостаточной степени. Работы здесь - непочатый край.

Особо хочу отметить огромную роль, которую играют наши научные, культурные и образовательные связи, имеющие богатую и яркую историю. Думаю, многим известна активность Российского центра науки и культуры (РЦНК), в залах которого постоянно проходят выставки, семинары, другие мероприятия. Говоря о нашем культурном взаимодействии, хотел бы сказать о вкладе общественных организаций соотечественников в сохранение и приумножение наследия наших народов.

- Расскажите, пожалуйста, каким вы представляете будущее молдавско-российских отношений? Что нужно сделать для достижения поставленных целей?

– Очевидно, что у наших стран еще много неиспользованных возможностей для дальнейшего развития отношений в различных сферах – политической, торгово-экономической и, конечно же, гуманитарной. Мы должны грамотно распорядиться этим незадействованным взаимным потенциалом, эффективно реализовать его в интересах друг друга. Практической реализации таких проектов, конечно же, должна предшествовать всесторонняя предметная проработка, детальный просчет экономической составляющей, определение ответственных исполнителей. Для этого необходимы регулярные контакты на высшем уровне, а также постоянный конструктивный диалог между внешнеполитическими ведомствами наших стран.

– Спасибо за интервью!