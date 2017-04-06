Ю.Кифу / Впервые РМ получает контроль над границей и блокирует финансирование сепаратистского режима

Минувшая неделя привнесла существенные изменения в социально-политическую жизнь Молдовы, руководство которой прикладывает максимум усилий для восстановления территориальной целостности, сообразно собственному варианту.

В данном случае, речь идет не о слепых и агрессивных действиях, а скорее о приведении дел в их нормальное состояние и исполнение государственного суверенитета, на территории которого обосновались не прошеные войска чужого государства, Российской Федерации, а также, где механизмы и внешние схемы, наряду с внутренними формулами лишь подпитывают сепаратизм.

Первое изменение напрямую касается бюджета сепаратистского региона, который по большому счету снабжался бюджетными деньгами Республики Молдова. Речь идет о закупке электрической энергии у Молдавской ГРЭС, расположенной в Кучурганах. Эта электростанция была незаконно приватизирована сепаратистами, и в конечном итоге, стала собственностью Российского акционерного общества «Единые Энергосистемы». Предприятие вырабатывает электроэнергию из поставляемого российского газа, 80 процентов которой закупалось Молдовой, а тем временем долги за газ накапливались и числятся за Молдо-Российским предприятием «Молдова-Газ», впрочем, как и в случае многих других экономических агентов.

На прошлой неделе Республика Молдова приняла решение о смене главного поставщика электроэнергии. АО «Энергоком», подписало контракт с украинским концерном «ДТЕК Трэйдинг», предусматривающий поставку энергии по цене 50,2 долларов за 1 мегаватт, отказавшись от услуг российского поставщика, предложившего более низкую цену. Согласно мнению экспертов, существует риск связанный с возможным дефицитом украинской электроэнергии, для молдавских потребителей, однако данные слухи уже были опровергнуты главой кабинета министров Павлом Филипом.

Данное изменение коренным образом повлияло на деятельность некоторых игроков рынка, интересы которых были представлены посреднической компанией. Среди фактических владельцев последней насчитываются российские «государственные олигархи», представители сепаратистской стороны, а также, высокопоставленные кишиневские чиновники. Среди последних, как нам кажется, и нынешний президент страны, Игорь Додон, являющийся «своим среди чужих». Причем фундамент данного бизнеса был заложен Додоном еще в те времена, когда он являлся министром экономики, коммунистического правительства, времен Владимира Воронина. Важно другое. Республика Молдова на правительственном уровне решила порвать сложившуюся схему и отказаться от содержания сепаратистского режима, как и от противозаконных схем, располагающи к развитию коррупции и означающих по большому счету государственную измену. Эффект не заставил себя ждать. Москва и Тирасполь слились в унисоне политического воя, заявив, что Республика Молдова прибегла к антироссийским поступкам.

Вторым шагом, как минимум, столь же значимым по важности, стали решения по формированию и установлению совместных с Украинской стороной, погранично-таможенных постов, вдоль территории, контролируемой сепаратистами. Украинская сторона, наконец осознала, всю важность данной меры, в первую очередь для себя, особенно в контексте подписанных Минских соглашений, и решила сама опробовать на примере соседки, для того, чтобы позже предъявить данную схему России, на взаимном пограничном участке, находящемся под контролем россиян, пророссийских сил и местных сепаратистов. Важность данных мер сложно переоценить, в силу того, что впервые с 1991 года, с момента начала днестровского конфликта с сепаратистами и российскими войсками, Республика Молдова получит реальный контроль над собственной государственной границей.

И на сей раз волна реакции, нахлынувшая из Москвы и Тирасполя, а также некоторых европейских столиц, едва не «накрыла» Кишинев… Установление общих, погранично-таможенных постов, является суверенным правом двух государств, признанных на международном уровне, Украины и Молдовы. Этот документ спровоцировал некое давление, направленное на возможное обсуждение представителями формата «5+2», предоставляющий право на «Вето», как сепаратистским властям, так и представителям России. Необходимо ответить, что соответствующие давление на молдавские власти оказывается как представителем РФ при ОБСЕ, так и представителем той же стороны, при Австрийском офисе, председательствующем на данный момент в ЕС.

Обе меры, предпринятые молдавским руководством, самым жестким образом сокращают ресурсы приднестровской стороны (состоящие в основном из финансов, полученных вследствие контрабанды и торговли электричеством), и обязывают либо к возврату к подписанным государственным соглашениям, либо – к значительному увеличению финансирования марионеточного приднестровского режима из бюджета Российской Федерации. Местные компании заинтересованы в допуске к европейскому рынку, составляющему почти 65 процентов экспорта, причем экспорт в Румынию превышает Российский и Украинский вместе взятые. Активированные, важные экономические рычаги, а также прямое сотрудничество с заинтересованной украинской стороной увеличивают надежды на мирное разрешение приднестровского вопроса. Конфликта, связанного с республикой, непризнанной даже финансируемой ей Россией, заметно истощенной, вследствие многочисленных внешних политических и военных операций.

Источник: Evenimentul Zilei