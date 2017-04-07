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Воронин разоблачает: Алекс Григорьевс - главный организатор событий апреля 2009 года
07.04.2017

Алекс Григорьевс, вице-председатель Международного альянса НПО за безопасность и демократию, является главным организатором событий апреля 2009 года, российский блогер Эдуард Багиров был задержан СИБ 7 апреля 2009 года, а у полицейских было изъято табельное оружие. Таковы главные разоблачения, сделанные экс-президентом Республики Молдова, лидером ПКРМ Владимиром Ворониным в связи с протестами апреля 2009 года. Заявления были сделаны в эфире передачи „Important” на телеканале TVC 21, передаёт IPN.

Говоря об Алексе Григорьевсе, лидер коммунистов заявил, что, помимо событий в Кишинёве, он был организатором протестов против победы Трампа, а также Майдана в Киеве. „Республика Молдова была первым экспериментом. Он намеревался организовать майдан в Кишинёве, а затем и во всех странах СНГ. В Кишинёве ему это не удалось, потому что мы не применили оружие и не допустили кровопролития. Я отдал приказ министру внутренних дел Георге Папуку изъять у полицейских табельные пистолеты. Не потому, что я не доверял сотрудникам полиции. А потому, что я опасался, что кого-нибудь из них собьют с ног, отберут его табельное оружие, выстрелят в толпу, а потом заявят, что полиция стреляла по приказу Воронина”, - объяснил председатель ПКРМ.

Владимир Воронин также заявил, что российский блогер Эдуард Багиров, обвинённый прокуратурой и осуждённый молдавскими судами за организацию событий апреля 2009 года, был задержан сотрудниками СИБ прямо 7 апреля: „Как президент, я был проинформирован о задержании Багирова, который был освобождён спустя несколько дней. Директором СИБ был Артур Решетников, который не смог мне объяснить, почему Багиров был задержан и освобождён, и он не объяснил этого по сей день”.

Владимир Воронин утверждает, что политические лидеры, которые пришли к власти в 2009 году, были причастны к организации апрельских протестов. „Жалобы на массовые аресты являются бредом. Как их было не арестовать, если они разрушали государственные учреждения и дрались с полицейскими? Не жалею ни об одном из шагов, предпринятых мною тогда. А если бы я мог повернуть время вспять, то был бы более жёстким, особенно с теми политическими лидерами, которые направляли массы”, - сказал бывший глава государства.

Владимир Воронин отверг версию о том, что протесты в апреле 2009 года имели стихийный характер. „О какой спонтанности может идти речь, когда стольких детей вытащили на улицу? Откуда спонтанно возникли кучи камней, бутылки с бензином, 200 сотрудников спецслужб Румынии и ещё сотня солдат спецслужб Украины? Первая бутылка с бензином была брошена в тот кабинет в здании парламента, где хранилась Декларация независимости. Документ хранился в сейфе поменьше, который находился в более крупном сейфе. Ключи оказались на месте, но сейфы были открыты, а Декларация независимости – сожжена. Совершенно очевидно, что всё было подготовлено”, - добавил лидер коммунистов.

Владимир Воронин отрицает, что нынешний председатель ДПМ Владимир Плахотнюк был причастен к событиям 2009 года, и что он убедил Мариана Лупу покинуть ряды ПКРМ: „Привыкли обвинять Плахотнюка во всём, что происходит и что не происходит в этой стране. Он не имел никакого отношения. Я почти уверен, что Плахотнюк и Лупу даже не были знакомы. Лупу разозлился на то, что он не был выдвинут кандидатом в президенты”, - объяснил лидер ПКРМ.


 
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