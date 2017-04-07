Филип поручил Фусу пересмотреть решение о каникулах в детсадах

Павел Филип поручил министерству просвещения пересмотреть положение, предусматривающее введение летних каникул в яслях и детских садах. На заседании правительства в среду премьер заявил, что этот вопрос следует обсудить с местными администрациями и с родителями, чтобы найти рациональные решения, передаёт IPN.

„Моя просьба заключается в том, чтобы, прежде чем окончательно ставить точку, инспекторы выбрались из своих кабинетов и пообщались с местными властями, с родителями, чтобы прийти к общему знаменателю”, - сказал Павел Филип.

Решение министерства просвещения о введении 40-дневных летних каникул в яслях и детских садах вызвало недовольство многих родителей, заявивших, что им не на кого оставить детей, поскольку ни один работодатель не даст им столь длинный отпуск.

Глава правительства обратил внимание минпроса на несогласованность осенних и весенних каникул учащихся I–IV классов с аналогичными каникулами учащихся V–XII классов и попросил пересмотреть календарь каникул на следующий учебный год.