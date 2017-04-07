Стоимость участков, по которым пройдёт газопровод Унгень–Кишинёв, оценивается в 600 тысяч евро

Правительство одобрило законопроект, согласно которому строительство газопровода Унгень–Кишинёв объявляется работами для публичных нужд. Это означает, что государство выкупит у собственников их земельные участки, по которым пройдёт газопровод. Их стоимость оценивается в 600 тысяч евро, передаёт IPN.

Длина газопровода составит 120 км, он будет проходить через следующие населённые пункты: Рэдений Векь, Тодирешть, Пырлица, Тузара, Питушка, Нишкань, Темелеуць, Петичень, Вэлчинец, Садова, Кэлэрашь. Кроме того, газопровод пройдёт в пределах землевладений коммун Тогатин, Стэучень, Гратиешть и Гидигич, входящих в состав муниципия Кишинёв.

Задача выкупа участков возложена на Министерство экономики.

Строительство газопровода Унгень–Кишинёв является вторым этапом проекта „Газопровод, соединяющий газотранспортную систему Румынии с газотранспортной системой Республики Молдова”. На первом этапе был введён в эксплуатацию газопровод Яссы–Унгень.

Премьер-министр Павел Филип заявил, что работы по строительству газопровода Унгень–Кишинёв начнутся в ближайшее время и будут завершены в 2018 году. Официальный ввод газопровода в эксплуатацию намечен на 2019 год, но работы могут ускориться вследствие недавнего решения Европейской комиссии об увеличении с 10 до 40 миллионов евро суммы гранта, выделяемого Молдове на эти цели.

Согласно технико-экономическому обоснованию, стоимость газопровода оценивается в 85 миллионов евро. Остальную часть этой суммы Молдова возьмёт в кредит у ЕИБ и ЕБРР.