Экономика Правительство Молдовы приняло решение о повышении с 1 мая зарплаты учителям на 100 лей Правительство Молдовы приняло решение о повышении с 1 мая 2017 г. зарплаты учителям на 100 леев. Как передает агентство "ИНФОТАГ", постановление правительства о повышении зарплат учителям будет опубликовано в пятницу, 7 апреля, в официальном мониторе Республики Молдова. Согласно цитируемому агентством постановлению, повышение заработных плат касается работников всех доуниверситетских, высших и постуниверситетских учебных заведений РМ, которые финансируются из государственного бюджета. В результате такого решения правительства, заработная плата вырастет почти для 50 тыс. работников образовательных учреждений страны. Расходы на реализацию постановления не выходят за пределы финансовых средств, которые были запланированы на 2017 г.

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