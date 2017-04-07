Петру Маковей: Мы наблюдаем кампанию манипулирования общественным мнением

Обсуждение реформы избирательной системы возможно, но любые изменения не могут быть применены ранее, чем в отношении выборов 2022 года, но никак не 2018-го, убеждён исполнительный директор Ассоциации независимой прессы Петру Маковей. На пресс-конференции в IPN Петру Маковей заявил, что мы наблюдаем кампанию по манипулированию общественным мнением с целью навязать тему, желанную для части руководства страны.

„Так называемая информационная кампания, проводимая Демократической партией, является всего лишь кампанией по дезинформированию, поскольку определённые идеи в ней поставлены с ног на голову. Людей спрашивают, в том числе общественных деятелей, им задают определённые вопросы, а затем их заявления подают в совершенно ином контексте. В средствах массовой информации уже появился ряд материалов с опровержениями, которые опубликованы деятелями, утверждающими, что они не объявляли себя сторонниками идеи одномандатного голосования”, - отметил генеральный директор АНП.

По словам Петру Маковей, имеют место спекуляции на желании граждан иметь как можно более ответственных депутатов. Это делается с помощью очень грубых манипулятивных методов. Заявления экспертов вырывают из контекста. Телеканалы, входящие в холдинг General Media Group, исказили практически все идеи, высказанные экспертами, у которых имелись возражения по проекту закона №60.

„Поступил запрос об изменении нынешней законодательной базы, но под предлогом этого запроса навязывается, насколько мы можем понять, принятие в срочном порядке проекта, меняющего избирательную систему”, - пояснил Петру Маковей, подчеркнув, что власти не обеспечили надлежащей основы для консультаций. „То, что произошло 31 марта, и то, что за этим последовало, может быть названо чем угодно, только не консультациями”, - считает эксперт в области СМИ.

По словам Петру Маковея, попытка навести на мысль о том, что общество в целом во что бы то ни стало желает изменить избирательную систему сейчас, к выборам 2018 года, является ложью. Неправда и то, будто в Молдове имеется широкий консенсус по поводу этой реформы.