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Восемь лет назад недовольная результатами выборов толпа разгромила парламент
07.04.2017

Восемь лет назад, вечером шестого апреля 2009 года тысячи молодых людей собрались в центре Кишинева, чтобы выразить свое недовольство результатами парламентских выборов пятого апреля. Все они вышли на манифестацию по призыву социальных сетей. Протест, названный "Революцией Twitter", и стал причиной массовых беспорядков седьмого апреля.

"День национального траура. Если ты не голосовал за Партию коммунистов, возьми свечу и выйди на улицу! До встречи в 18:00, у памятника Штефану чел Маре!". Это сообщение появилось в интернете шестого апреля 2009-го. Протест вспыхнул на второй день.

Утром седьмого апреля на Площади великого национального собрания собрались пять тысяч манифестантов. Толпа забросала здание госадминистрации президента яйцами и камнями.

Число протестующих увеличилось до 30 тысяч. Полиция больше не могла сдерживать толпу. Манифестанты прорвали полицейский кордон и взяли штурмом парламент и администрацию президента. Стражи порядка применили слезоточивый газ. С обеих сторон появились раненые.

Восьмого апреля премьер Зинаида Гречаная призвала женщин удержать своих мужей и сыновей дома.

"Будет тяжело избежать человеческих жертв. Полиция использует все меры для защиты конституционного строя республики. В том числе и оружие", - заявила бывший премьер-министр Зинаида Гречаная.

Протесты продолжились и 10 апреля, но на этот раз обошлось без насилия и разрушений.


 
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