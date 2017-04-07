Минюст предлагает изменения в УПК, которые позволят таких, как Шор, держать более года под домашним арестом

Думитру БАРБАЛАТ

Изменения предлагаются в связи с решением (№17/19.05.2016) Конституционного суда об исключительном случае неконституционности ст.191 Уголовно-процессуального кодекса, касающейся неустановления разумного срока применения меры пресечения в виде временного освобождения под судебный контроль, поскольку именно законодательный пробел и неточность порождают нарушения основного права.

На этом основании минюст предлагает из ст.190 УПК «Временное освобождение под служебный контроль или под залог» исключить предписание, что временное освобождение может быть на всем протяжении уголовного судопроизводства.

Предлагается дополнить ст.191 «Временное освобождение под служебный контроль» двумя новыми пунктами: временное освобождение можно будет применять до 30 дней, причем на всем протяжении уголовного судопроизводства, самое большее, в общей сложности, 12 месяцев.

Примечательно и одновременно странно, что ст.191 в последний раз незначительно изменялась 26.05.2016 года, то есть, тогда когда соответствующее решение Конституционного суда было известно. Но тогда не учли замечания Конституционного суда.

Потребовался почти год, чтобы подготовить проект об исполнении решения Конституционного суда. Хотя по закону о Конституционном суде, правительство не более чем в трехмесячный срок со дня опубликования постановления Конституционного суда должно представлять парламенту проект закона о внесении изменений и дополнений в нормативный акт или его часть, признанные неконституционными, или о признании их утратившими силу. И соответствующий проект закона должен рассматриваться парламентом в первоочередном порядке.