Тирасполь просит Думу признавать документы, выданные в Приднестровье

Тирасполь призывает Думу Российской Федерации признать документы, выданные на левом берегу Днестра. В резолюции, принятой депутатами Приднестровья, они выражают свою поддержку политики проводимой Россией по защите соотечественников и усилению защиты русского мира.

В документе подчеркивается необходимость проинформировать руководство России о ситуации в Приднестровье в связи с подготовкой установки молдо-украинского погранично-таможенного поста в Кучурганах, а также о «политически мотивированном выдавливании ЗАО «Молдавская ГРЭС (актива ОАО РАО «ЕЭС России») с энергетического рынка Молдовы».

Приднестровская сторона утверждает, что эти действия направлены на удушение Приднестровья и преследуют цель сокращения влияния России и российского капитала в регионе, передает IPN.

Кроме того, депутаты утверждают, что давление на Приднестровье фактически является «необъявленной войной» и что регион нуждается в «отеческой заботе» России.