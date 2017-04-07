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Спорт
Албот не укрепит сборную Молдовы на Кубке Дэвиса
07.04.2017

Сборная Молдовы по теннису узнала своих соперников по «Кубку Дэвиса» (Davis Cup).

В состав нашей команды включены четыре спортсмена, которые до 8 апреля проведут серию матчей за попадание в следующий этап командного теннисного турнира. В состав сборной не вошёл самый титулованный молдавский теннисист Раду Албот, сообщает NOI.md.

Сборная Молдовы по теннису вошла в III группу Европейского этапа «Кубка Дэвиса». Её соперниками стали сборные Исландии, Мальты и Македонии. Встречи команд, представленных в III группе, начнутся в среду, 5 апреля, и продлятся до 8 апреля. Для прохождения в раунд плей-офф теннисистам сборной Молдовы необходимо занимать первое место в своей группе. Победа, как минимум, в одном матче позволяет заработать «путёвку» во II группу, куда попадают более серьёзные соперники.

Состав «трёхцветных» (прозвище теннисистов сборной Молдовы – ред.) пополнили Андрей Солтояну, Дмитрий Басков, Андрей Чумак и Максим Булат. Капитаном команды назначен тренер сборной Юрие Горбан. Лучший теннисист Молдовы Раду Албот, занимающий на данный момент 82-ую позицию в мировом рейтинге ATP (Association of Tennis Professionals), не усилил сборную на «Кубке Дэвиса». Он решил сконцентрироваться на выступлениях в международных соревнованиях в одиночном разряде.

Уточним, что «Кубок Дэвиса» является самым престижным мировым турниром по теннису среди мужских национальных сборных. Турнир проводится ежегодно с начала XX века по инициативе американского политика и теннисиста-любителя Дуайта Дэвиса. Действующим обладателем «Кубка Дэвиса» является мужская сборная Аргентины. Среди женщин аналогичный формат турнира получил название «Кубок Федерации».


 
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