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Канду: Додону не стоит искать новых полномочий, иначе останется без старых
07.04.2017

Председатель парламента Андриан Канду предупредил Игоря Додона, чтобы он не добивался дополнительных президентских полномочий, потому что это может привести к урезанию действительных. Об этом спикер заявил после заседания парламента.

«Борьба за полномочия между институтами [власти] не приведет ни к чему хорошему. Иногда те, кто ищут дополнительных полномочий, могут проснуться без них. Такое произошло во время президента Лучинского... Борьба между институтами непродуктивна и неактуальна», — сказал Канду.

Канду напомнил Додону, что он, вступая в должность президента Молдовы, приносил клятву на Конституции РМ в действующей редакции.

«Когда он выдвинул свою кандидатуру, то взял на себя роль президента в рамках нынешних полномочий. Даже если у него получится, говоря абстрактно, расширить полномочия, ими сможет воспользоваться следующий президент, которым, внимание, может стать не господин Додон», — сказал спикер.

Напомним, Игорь Додон предложил организовать консультативный референдум по четырем вопросам. Среди них предоставление главе государства дополнительных полномочий для роспуска парламента.


 
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