Тарифы на медицинские услуги будут пересмотрены

Цены на медицинские услуги будут пересмотрены правительством. Проект резолюции по этому вопросу сегодня был принят парламентом, передает IPN.

В течение 30 дней после принятия этого решения, правительство будет вносить изменения и коррективы в методологии расчета тарифов на услуги здравоохранения по сравнению с действующими.

Авторы проекта, группа депутатов от Коммунистической партии. Оксана Доменти заявила, что есть объективные причины, по которым некоторые тарифы будут снижены. В пояснительной записке говорится, что проект резолюции был представлен ​​с учетом ограниченного спектра услуг в рамках уникальной программы обязательного медицинского страхования, а также других факторов, которые заставляют человека пользоваться платными медицинскими услугами.

Цены на медицинские услуги были повышены в феврале по решению правительства. Причем, в некоторых случаях, они были повышены десятикратно. Министерство здравоохранения тогда заявило, что аргументами в пользу повышения тарифов являются повышение качества медицинских услуг и эффективности лечения за счет технологической модернизации больниц. С другой стороны, в экспертном докладе CNA говорится, что в решении, принятом Министерством здравоохранения, присутствует чрезмерное и неоправданное увеличение цен на некоторые виды медицинских услуг.