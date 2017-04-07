Малоизвестные подробности о новом неаффилированном депутате Артуре Гутюме

Депутат Артур Гутюм покинул фракцию либералов и объявил, что далее будет работать в парламенте в качестве неаффилированного члена законодательного органа. В данном контексте предлагаем Вашему вниманию обзор деятельности депутата с момента получения депутатского мандата.

Как сообщает интернет пресса, Артур Гутюм стал депутатом по спискам Либеральной партии в 2014 году и находился в списке на 21-ой позиции. С момента получения депутатского мандата, Артур Гутюм был соавтором 14 проектов законодательных инициатив. Он также является секретарем парламентской Комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье и входит в состав трех парламентских групп дружбы: с Ирландией, Италией и Португалией.

В 2016 году Артур Гутюм отсутствовал на пленарных заседаниях парламента 21 раз. В ходе весенней сессии (январь-июль) он отсутствовал семь раз, из которых шесть по уважительным причинам (отпуск, командировка) и один раз без уважительной причины. Во время осенней сессии (сентябрь-декабрь) депутат из-за того, что находился в отпуске, отсутствовал 14 раз.

В его декларации о доходах за 2015 год указано, что за время работы в законодательном органе он получил в виде заработной платы 32 937,54 леев.