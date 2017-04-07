Воронин: Киртоакэ — бездельник конченный, который девять лет разрушает город

Лидер ПКРМ Владимир Воронин назвал накануне столичного градоначальника Дорина Киртоакэ «бездельником конченным». Коммунист использовал эту характеристику, говоря о неспособности граждан отправлять в отставку чиновников и политиков в отставку. По словам Воронина, отставка депутата — это приманка, чтобы привлечь симпатии людей к одномандатной избирательной системе, однако, он считает, что в действительности население не сможет отправить в отставку депутата, как никто не может уволить Киртоакэ. Мэр Кишинева не ответил на звонок, чтобы прокомментировать заявления лидера коммунистов.

«Посмотрите, какая суета с этим Киртоакэ, с Кишиневом... и ничего не происходит. Бездельник конченный. Девять лет он разрушает город, и не получается его выгнать. Это приманка, чтобы привлечь... Но такого не будет, что у тебя будет собственный депутат. У тебя может быть свое хозяйство, своя жена, но не депутат», — сказал Воронин.

Воронина спросили, как, по его мнению, будет формироваться 101 избирательный округ. По словам лидера ПКРМ, лучше всего, чтобы избиратели голосовали за депутатов, требуя партийный список, в котором они фигурируют.

«Не знаю, кто это придумал, но это ужасно», — заключил Воронин.

Лидер ПКРМ добавил, что коммунисты не разделяют желание президента Игоря Додона сблизиться с Евразийским экономическим союзом. Воронин признал, что сделал «очень большую ошибку», когда назначил Додона министром экономики. Он также подтвердил, что меморандум с ЕврАзЭС был недавно подписан Додоном, потому что «в Москву нужно приезжать с чем-то».

«Мне кажется, я совершил очень большую ошибку, когда назначил его [Игоря Додона] министром экономики. Я не вижу в этих делах каких-то экономических расчетов. Анализов об эффективности этого Евразийского союза. Что изменилось, когда Казахстан с Россией основали этот Евразийский союз? Что увеличилось? В какой мере? Что есть у Молдовы с Киргизией, Таджикистаном и всеми остальными сторонами? Это нужно проанализировать, а не делать наобум. Это не кумэтрия, а серьезная государственная проблема. Я думаю, здесь не было никакого анализа, это было сделано, чтобы кому-то понравиться. В Москву же нужно с чем-то приезжать, разве нет?», — сказал Воронин в эфире TVC21.

Напомним, президент Игорь Додон и председатель Коллегии евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян 3 апреля подписали Меморандум о сотрудничестве.